अब बिना रेजीडेंसी के भी अमेरिका में बन सकते हैं डॉक्टर, बस करना पड़ेगा ये काम, क्यों बदल रहे नियम?
Advertisement
trendingNow12885409
Hindi Newsदुनिया

अब बिना रेजीडेंसी के भी अमेरिका में बन सकते हैं डॉक्टर, बस करना पड़ेगा ये काम, क्यों बदल रहे नियम?

America News: एक वक्त था जब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट (IMG) को अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए रेजीडेंसी  जरूरी था. पर अब अमेरिका अपने नियमों में कुछ बदलाव कर रहा है, जिसके मुताबिक बिना अमेरिकी रेजीडेंसी के भी अमेरिका में काम कर सकते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 17, 2025, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बिना रेजीडेंसी के भी अमेरिका में बन सकते हैं डॉक्टर, बस करना पड़ेगा ये काम, क्यों बदल रहे नियम?

America News: बीते दिन खबर आई थी कि अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशियों के दाखिले पर रोक लगा दी थी. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का कड़ा विरोध देखने को मिला था. एक वक्त था जब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट (IMG) को अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए रेजीडेंसी  जरूरी था. हालांकि अब डॉक्टरों को लेकर नया नियम आया है जिसमें बताया गया है कि दुनिया के अन्य देशों के डॉक्टर बिना अमेरिकी रेजीडेंसी के भी अमेरिका में काम कर सकते हैं पर उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

क्या है प्लान?
अमेरिका में लगातार डॉक्टरों की कमी हो रही है. जिसकी वजह से अब कई राज्य विदेशी ट्रेनी डॉक्टरों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं. इसे लेकर के फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स (FSMB) ने बताया है कि कम से कम 18 राज्यों ने अब लाइसेंसिंग कार्यक्रम बनाए हैं जो कुछ IMG को पूर्ण अमेरिकी रेजीडेंसी पूरी किए बिना प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति देते हैं. इस नियम के मुताबिक फ्लोरिडा, वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, इडाहो, मिनेसोटा और टेक्सास जैसे राज्य उन डॉक्टरों को अस्थायी लाइसेंस जारी करते हैं. जिनके पास पहले से ही विदेश में एक सक्रिय लाइसेंस है और अमेरिकी मेडिकल परीक्षा पास की है. हालांकि कुछ समय तक ऑब्जर्वेशन की भी शर्त रखी गई है. 

अलग-अलग नियम
जैसे टेनेसी में विदेशी डॅाक्टर दो साल तक ऑब्जर्वेशन में काम करने के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कोलोराडो और आयोवा जैसे राज्य प्रतिबंधित लाइसेंस देते हैं, जहां डॉक्टर सीमित काम कर सकते हैं. सभी राज्यों में अलग- अलग तरह से नियम बनाए गए हैं.

समाप्त नहीं हुए नियम
ये बदलाव राज्यों की स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है लेकिन राष्ट्रीय नियम अभी समाप्त नहीं हुए है. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) ने कहा है कि आईएमजी को अभी भी विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए शैक्षिक आयोग (ईसीएफएमजी) से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा.  इससे ये सत्यापित होगा कि विदेशी डिग्रियां अमेरिकी मानकों (एएमए) को पूरा करती हैं. साथ ही पूर्ण लाइसेंस के लिए USMLE के तीनों चरण पास करना होगा.

क्यों हो रहा है बदलाव
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अमेरिका में 40,000 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य डॉक्टरों की कमी हो सकती है. इस कमी को पूरी करने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

america news

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;