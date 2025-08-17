अब बिना रेजीडेंसी के भी अमेरिका में बन सकते हैं डॉक्टर, बस करना पड़ेगा ये काम, क्यों बदल रहे नियम?

America News: बीते दिन खबर आई थी कि अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशियों के दाखिले पर रोक लगा दी थी. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का कड़ा विरोध देखने को मिला था. एक वक्त था जब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट (IMG) को अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए रेजीडेंसी जरूरी था. हालांकि अब डॉक्टरों को लेकर नया नियम आया है जिसमें बताया गया है कि दुनिया के अन्य देशों के डॉक्टर बिना अमेरिकी रेजीडेंसी के भी अमेरिका में काम कर सकते हैं पर उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

क्या है प्लान?

अमेरिका में लगातार डॉक्टरों की कमी हो रही है. जिसकी वजह से अब कई राज्य विदेशी ट्रेनी डॉक्टरों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं. इसे लेकर के फेडरेशन ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स (FSMB) ने बताया है कि कम से कम 18 राज्यों ने अब लाइसेंसिंग कार्यक्रम बनाए हैं जो कुछ IMG को पूर्ण अमेरिकी रेजीडेंसी पूरी किए बिना प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति देते हैं. इस नियम के मुताबिक फ्लोरिडा, वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, इडाहो, मिनेसोटा और टेक्सास जैसे राज्य उन डॉक्टरों को अस्थायी लाइसेंस जारी करते हैं. जिनके पास पहले से ही विदेश में एक सक्रिय लाइसेंस है और अमेरिकी मेडिकल परीक्षा पास की है. हालांकि कुछ समय तक ऑब्जर्वेशन की भी शर्त रखी गई है.

अलग-अलग नियम

जैसे टेनेसी में विदेशी डॅाक्टर दो साल तक ऑब्जर्वेशन में काम करने के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कोलोराडो और आयोवा जैसे राज्य प्रतिबंधित लाइसेंस देते हैं, जहां डॉक्टर सीमित काम कर सकते हैं. सभी राज्यों में अलग- अलग तरह से नियम बनाए गए हैं.

समाप्त नहीं हुए नियम

ये बदलाव राज्यों की स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है लेकिन राष्ट्रीय नियम अभी समाप्त नहीं हुए है. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) ने कहा है कि आईएमजी को अभी भी विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए शैक्षिक आयोग (ईसीएफएमजी) से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा. इससे ये सत्यापित होगा कि विदेशी डिग्रियां अमेरिकी मानकों (एएमए) को पूरा करती हैं. साथ ही पूर्ण लाइसेंस के लिए USMLE के तीनों चरण पास करना होगा.

क्यों हो रहा है बदलाव

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अमेरिका में 40,000 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य डॉक्टरों की कमी हो सकती है. इस कमी को पूरी करने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है.