Hindi Newsदुनिया

'आप मुझे राजा कह सकते हैं, हम आपको नस्लवादी...' अमेरिकी नेता के बयान पर भड़के सांसद कृष्णमूर्ति; पोस्ट हो रहा वायरल

Chandler Langevin: फ्लोरिडा में भारतीयों के खिलाफ दिए गए नस्लभेदी बयान को लेकर विवादों में घिरे चैंडलर लैंगविन को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने सख्त जवाब दिया है. डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कृष्णमूर्ति ने नफरत फैलाने वाले बयान और अपने नाम का मजाक उड़ाने पर पलटवार किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:27 PM IST
Raja Krishnamoorthi: अमेरिका के  फ्लोरिडा में भारतीयों के खिलाफ दिए गए नस्लभेदी बयान को लेकर विवाद में फंसे स्थानीय नेता चैंडलर लैंगविन को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने करारा जवाब दिया है. डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कृष्णमूर्ति ने नफरत फैलाने वाले बयान और अपने नाम का मजाक उड़ाने पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कृष्णमूर्ति बोलना मुश्किल है, तो आप मुझे ‘राजा’ कह सकते हैं. लेकिन भारतीयों के प्रति आपकी घृणा को देखते हुए हम आपको बस नस्लवादी कह सकते हैं.

 

 

नाम का मजाक उड़ाने पर बढ़ा था विवाद

बता दें, पाम बे सिटी काउंसिल के सदस्य चैंडलर लैंगविन ने कृष्णमूर्ति के नाम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका नाम उच्चारण योग्य नहीं है और व्यंग्यपूर्वक उन्हें टैटूइन ग्रह का बताया जो स्टार वार्स की काल्पनिक दुनिया का एक रेगिस्तानी ग्रह है. यही नहीं, लैंगविन ने कृष्णमूर्ति की तुलना द बिग बैंग थ्योरी के भारतीय मूल के किरदार राजेश कुथ्रापल्ली से भी कर डाली थी.

बता दें, लैंगविन पहले भी भारतीयों के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं. उन्होंने दावा किया था कि भारतीय सिर्फ अपने देश के हित की सोचते हैं और कहा कि उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए. इस बयान के बाद नगर परिषद ने उन्हें परिषद से हटाने के लिए मतदान भी किया था. इस बीच, कांग्रेस मैन कृष्णमूर्ति ने लैंगविन की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा था कि जब नफरत फैलाने वाली बातें सामान्य हो जाती हैं और समुदायों को बलि का बकरा बनाया जाता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है.

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने की निंदा

विवाद बढ़ने के बाद लैंगविन ने सफाई दी कि उनका मकसद भारतीय-अमेरिकी समुदाय को निशाना बनाना नहीं था बल्कि अवैध प्रवासियों पर चर्चा शुरू करना था. हालांकि, उनके बयान की देशभर में आलोचना हुई. फ्लोरिडा के कई रिपब्लिकन नेताओं, जिनमें पूर्व सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि माइक हरिदोपोलोस शामिल हैं ने भी लैंगविन की टिप्पणियों से दूरी बना ली है. ब्रेवार्ड काउंटी रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रिक लेसी ने बयान जारी कर कहा कि ब्रेवार्ड रिपब्लिकन पार्टी भारतीय समुदाय के खिलाफ लैंगविन के रुख का समर्थन नहीं करती. उनके विचार पूरी तरह व्यक्तिगत हैं. इस बीच, राजा कृष्णमूर्ति के जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने उनकी प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए इसे नस्लवाद के खिलाफ सही और सम्मान भरा जवाब बताया है.

