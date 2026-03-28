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Hindi Newsदुनियाआप मुझसे सेक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं... ट्रंप ने पत्रकारों से क्यों कह दी ऐसी बात? देखिए VIDEO

आप मुझसे सेक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं... ट्रंप ने पत्रकारों से क्यों कह दी ऐसी बात? देखिए VIDEO

Trump Viral Video on Sex: अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि, वो एक बार फिर से वायरल चर्चा का विषय बन गए हैं. उनके आलोचन बड़े स्तर पर उनकी आलोचना कर रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:13 PM IST
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आप मुझसे सेक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं... ट्रंप ने पत्रकारों से क्यों कह दी ऐसी बात? देखिए VIDEO

Trump Viral Video on Sex: एक तरफ जहां अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का अपने अजीब-अजीब बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है. शुक्रवार को जब ट्रंप फ्लोरिडा में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि पूरे सभागार में हंसी गूंज उठी. हालांकि उनके आलोचक इस तरह के बयान की आलोचना भी कर रहे हैं.

आप मुझसे सेक्स की बात भी कर सकते हैं- ट्रंप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऐसे राजनेताओं में नहीं हूं जो सवालों से बचते हैं. ट्रंप ने आगे कहा,'अब मैं कुछ सवाल लूंगा. आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप सेक्स के बारे में भी मेरे से बात कर सकते हैं. तुम, जो भी मन आए, उसके बारे में बात कर सकते हो. मैं तुम्हारे लिए यहां हूं. मैं उन नेताओं जैसा नहीं हूं जो सवालों से बचते हैं.' ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा और वहां मौजूद सभी पत्रकार जोर-जोर से हंसने लगते हैं. ट्रंप का यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है.

'ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है'

ट्रंप ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट के संबोधन के दौरान एक बार फिर ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है और अमेरिका के बड़े ऑपरेशन की वजह से उसकी मिलिट्री बहुत कमजोर हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि तेहरान बातचीत के लिए 'भीख मांग रहा है'.

ईरान के नेता अब सप्रीम नहीं रहे- ट्रंप

ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की स्ट्राइक में हुई हत्या का भी जिक्र किया और दावा किया कि तेहरान का लीडरशिप स्ट्रक्चर खत्म हो गया है. साथ ही, उन्होंने उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्टेटस पर भी सवाल उठाया, जिन्हें इस पोस्ट पर चुने जाने के बाद से पब्लिकली नहीं देखा गया है. उन्होंने कहा कि ईरान नेता मर चुके हैं. उनके सर्वोच्च नेता अब सर्वोच्च नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है. उनका बेटा (मोजतबा खामेनेई) या तो मर चुका है या उसकी हालत बहुत खराब है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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