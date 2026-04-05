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Hindi Newsदुनिया... होर्मुज खोल दो वरना! ईरान को ट्रंप की लास्ट वॉर्निंग, कहा- मंगलवार को सबकुछ बर्बाद कर देंगे

... होर्मुज खोल दो वरना! ईरान को ट्रंप की 'लास्ट वॉर्निंग', कहा- मंगलवार को सबकुछ बर्बाद कर देंगे

Iran war: ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तेहरान को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम दिया था. अब रविवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर नया शिगूफा छोड़कर सनसनी फैला दी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:16 PM IST
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... होर्मुज खोल दो वरना! ईरान को ट्रंप की 'लास्ट वॉर्निंग', कहा- मंगलवार को सबकुछ बर्बाद कर देंगे

Donald Trump truth social post: मिडिल ईस्ट की जंग की 37वीं शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का वजूद मिटा देने की नई धमकी दी है. ट्रंप ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तेहरान की नई सरकार के लोगों को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम जारी किया था. उसके बाद रविवार की शाम ईरान को एक बार फिर धमकाते हुए ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका ने ईरान का सबसे बड़ा पुल नष्ट कर दिया है. ईरान के लिए समझौते का समय आ गया है. इससे पहले कि देर हो जाए. होर्मुज को खाली कर दो वरना...' इसके आगे उन्होंने जो शब्द लिखा वो कम से कम एक जिम्मेदार हिंदी भाषा की न्यूज़ वेबसाइट होने के नाते हम लिख भी नहीं सकते.

मंगलवार को बूम-बूम!

पांच मार्च दिन रविवार को पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए ट्रंप ने लिखा, 'हमारी डेडलाइन के बाद ईरान में मंगलवार (Tuesday), पावर प्लांट डे (Power Plant Day) और ब्रिज डे (Bridge Day) तीनों एक साथ मनाए जाएंगे. ओपन द .... स्ट्रेट वरना नरक में जाओगे '

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ईरान दे रहा मुंहतोड़ जवाब

ट्रंप 36 दिनों में 36 बार ईरान की नौसेना और एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने का दावा कर चुके हैं. लेकिन ट्रंप की बोलती बंद होने के चंद घंटों के भीतर ईरान, सुपरपावर के मुंह पर करारा तमाचा जड़ देता है. महायुद्ध को शुरु हुए सवा महीने बीत चुका है. शनिवार की धमकी के बाद लग रहा था कि रविवार को ट्रंप कुछ सकारात्मक बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने घिसी-पिटी पुरानी डींगे हांकते हुए, फौरन होर्मुज को खोलने वरना मंगलवार को देख लेने की धमकी दे डाली. उन्होंने इशारों में ईरान के सारे बिजलीघर और पुल उड़ा देने की धमकी दे डाली.

ताजा पोस्ट में भाषाई मर्यादा लांघते हुए ट्रंप ने ईरान को धमकाने के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया. खैर ट्रंप भला सही-गलती की परवाह कब करते हैं? वो एक मार्च की सुबह से ईरान को तबाह कर देने की बात बार-बार दोहराते जा रहे हैं.

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(अमेरिका-ईरान युद्ध सांकेतिक तस्वीर)

ईरान भी अपने रुख पर कायम

उधर, ट्रंप के बयानों से ईरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती दिख रही है. ट्रंप के एक ही बात बार-बार दोहराने से ऐसा लगा कि इंतकाम की आग में जल रहे ईरान का पलटवार देख वो धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन हमले का आदेश नहीं दे रहे. उधर ईरान को रत्तीभर भी परवाह नहीं कि अमेरिका, ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे चुका है. हालांकि शनिवार की शाम से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव को पाषाण युग में ले जाने की ठान ली है.

(यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को अब तक कितने अरब डॉलर का फटका? ईरान ने 'सुपरपावर' की बखिया उधेड़ दी!​)

ईरान को लेकर ट्रंप ने खोला राज

वहीं ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है ईरान सोमवार तक समझौता कर लेगा, वो बातचीत कर रहा है. अगर जल्द ही समझौता नहीं हुआ, तो मैं ईरान में सबकुछ बर्बाद करने के साथ उनके तेल के कुओं पर कब्जा करने की सोच रहा हूं. हमनें जनवरी में कुर्दों के जरिए ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजे थे, लेकिन लगता है कि उन्होंने वो खुद रख लिए.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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