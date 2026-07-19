Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /क्या बात करते हुए कभी आपको लगा है कि आप अगले ही पल उड़ जाएंगे? ईरानी विदेश मंत्री के सवाल से सन्न रह गए ट्रंप के दूत

'क्या बात करते हुए कभी आपको लगा है कि आप अगले ही पल उड़ जाएंगे?' ईरानी विदेश मंत्री के सवाल से सन्न रह गए ट्रंप के दूत

Abbas Araghchi on US Attack: ईरान के ऊपर अमेरिका के भारी हमलों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कुछ ऐसी बात कही है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ सन्न रह गए. उन्होंने विटकॉफ के साथ वीडियो कॉल करते हुए कहा कि 'क्या बात करते हुए कभी आपको लगा है कि आप अगले ही पल उड़ जाएंगे?' इस सवाल पर ट्रंप के दूत कोई जवाब नहीं दे पाए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:14 PM IST
'क्या बात करते हुए कभी आपको लगा है कि आप अगले ही पल उड़ जाएंगे?' ईरानी विदेश मंत्री के सवाल से सन्न रह गए ट्रंप के दूत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चिपचिपी गर्मी से कब मिलेगी राहत, इन राज्यों में होने जा रही झमाझम बारिश, जानिए हाल
weather update14 min ago
2
Greater Noida news45 min ago
3
World News1 hr ago
4
Punjab news1 hr ago
5
Astrology1 hr ago