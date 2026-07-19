'क्या बात करते हुए कभी आपको लगा है कि आप अगले ही पल उड़ जाएंगे?' ईरानी विदेश मंत्री के सवाल से सन्न रह गए ट्रंप के दूत

Abbas Araghchi on US-Iran War: ईरान और अमेरिकी के बीच फिर से युद्ध भीषण हो गया है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर वार-पलटवार कर रहे हैं. रात होते ही दोनों ओर से मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बरसात होने लगती है. इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है. इसके बावजूद उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है. अब उसके विदेश मंत्री अराघची ने ऐसी बात कही है, जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है. उनके इस बयान को ईरान के मजबूत जज्बे की मिसाल कहा जा रहा है.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर' को दिए एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिकी धमकियां उन्हें नहीं डरातीं. उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए कही. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण था.
अराघची ने कहा, 'मैंने विटकॉफ से कहा कि क्या आप कभी किसी ऐसी बैठक में बैठे हैं, जहां आपको लगा हो कि आप किसी भी वक्त धमाके में उड़ सकते हैं या गायब हो सकते हैं. अपने परिवार से बात करते हुए सोचा हो कि यह हमारी आखिरी बातचीत हो सकती है? इस दौरान वे बस हैरान और शांत होकर मुझे देखते रह गए.'
इंटरव्यू में अराघची ने आगे कहा कि अमेरिका उन्हें न तो धमका सकता है और न ही खरीद सकता है. वे इन सब हालातों से गुजर चुके हैं और मजबूती से खड़े रहे हैं. उन्होंने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा, यह वेनेजुएला जैसी जगह नहीं है, जहां अगर आप एक व्यक्ति को रास्ते से हटा दें तो बाकी लोग डरकर पीछे हट जाएं.
अराघची ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच इसी साल 12 दिनों का युद्ध हुआ. इस युद्ध से पहले अमेरिका ने बातचीत की टेबल पर ईरान को झुकाने की कोशिश की लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया. जिसके बाद उन्हें (अमेरिका को) अधिक कठिन रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया.
अराघची ने कहा, 'इसके बाद उन्होंने जंग का कठिन रास्ता चुना और 12 दिनों के युद्ध में हार का सामना किया. मेरे विचार में, 12 दिनों के युद्ध के बाद भी उन्होंने एक और गलत आकलन किया. उन्होंने ईरान के डटे रहने की क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया. जिसके चलते उन्हें अपने उपकरण और हथियार बढ़ाने पड़े. लेकिन इनमें से कुछ भी उनके काम नहीं आया और वे आखिरकार युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर हो गए.'
ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा,'इजरायली शासन ने सोचा था कि कुछ दिनों के हमले से वह सब कुछ नष्ट कर देगा, उसे बिखेर देगा. उसे लग रहा था कि उसके हमले से शायद ईरान सरकार गिर जाएगी और और इस्लामिक गणराज्य आत्मसमर्पण कर देगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.'
उन्होंने आगे कहा,'जनता ने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि इसके विपरीत ईरान सरकार का समर्थन किया. वह उसके पीछे मजबूती से खड़ी रही. जिसके बाद दुश्मनों को युद्ध समाप्त करना पड़ा. उन्होंने सोचा कि वे ईरान को बाद में बातचीत की टेबल पर दबा लेंगे, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो अब वे फिर से हमले पर उतर आए हैं. लेकिन उन्हें इसमें भी हार झेलनी पड़ेगी.'