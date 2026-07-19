'क्या बात करते हुए कभी आपको लगा है कि आप अगले ही पल उड़ जाएंगे?' ईरानी विदेश मंत्री के सवाल से सन्न रह गए ट्रंप के दूत

Abbas Araghchi on US-Iran War: ईरान और अमेरिकी के बीच फिर से युद्ध भीषण हो गया है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर वार-पलटवार कर रहे हैं. रात होते ही दोनों ओर से मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बरसात होने लगती है. इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है. इसके बावजूद उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है. अब उसके विदेश मंत्री अराघची ने ऐसी बात कही है, जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है. उनके इस बयान को ईरान के मजबूत जज्बे की मिसाल कहा जा रहा है.