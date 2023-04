दुनिया के इन इलाकों में बसने के लिए मिलते हैं पैसे, मिलेंगी मुफ्त आवास सहित कई अन्य सुविधाएं

Will Get Money To Settle Here: दुनिया में आर्थिक असमानता और इस हद तक है कि जहां एक और अधिकांश देशों में जीवन की बुनियादी जरुरतों को पूरा करने में ही करोडों लोग संघर्ष करते रहते हैं वहीं दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए नए निवासियों की जरुत है. इन इलाकों का प्रशासन ऐसे लोगों को कई तरह की सुविधाओं देता है जो यहां बस कर कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं. ये इलाके दुनिया के किसी पिछड़े देश में नहीं बल्कि सबसे अमीर देशों में स्थित है. जानते हैं इनके बारे में: -

इस शहर में रहने के मिलेंगे दो लाख 68 हजार

इस शहर में रहने के मिलेंगे दो लाख 68 हजार

स्पेन में का पोंगा शहर बेहद सुंदर है और रहने के लिए सबसे अच्छी जगहों में इसकी गिनती होती है. हालांकि यहां कि जनसंख्या करीब 851 है. देश की सरकार इस शहर की जनसंख्या बढ़ाना चाहती है. सरकार यहां बसने वालों को दो लाख 68 हजार का भुगतान करने के लिए तैयार है. अगर किसी के बच्चे हैं तो सरकार अतिरिक्त भुगतान भी करेगी. ग्रीस का टापू

एंटीकाइथेरा एक ग्रीक टापू है जहां सिर्फ 20 लोग ही रह रहे हैं. सरकार ने यहां ग्रीक निवासियों को बसने के लिए आमंत्रित किया है. हालांकि इसके साथ उसने दूसरे देशों के लोगों से भी यहां बसने की अपील की है. इस टापू पर बसने वाले व्यक्ति को पहले तीन वर्षों के लिए करीब 45 हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे और जमीन और घर भी आवंटित किया जाएगा. स्विट्ज़रलैंड के इस शहर में रहने के लिए मिलेंगे 20 लाख

स्विट्ज़रलैंड के शहर अल्बिनन की आबादी भी सरकार बढ़ाना चाहती है और इसके लिए अच्छे खासे पैसे देने को भी तैयार है. यहां की सरकार 45 साल से का उम्र के नौजवानों को 20 लाख रूपए तो वहीं प्रति बच्चे 8 लाख रूपए का भुगतान करेगी. हालांकि शर्त है कि आपको वहां कम से कम 10 साल तक रहना होगा. फिलहाल इस शहर की आबादी केवल 240 लोगों की है.