'तुम पागल हो गए हो, मैं नहीं होता तो इजरायल नहीं बचता', ट्रंप ने मानी नेतन्याहू को फटकार लगाए जाने की बात

Donald Trump Benjamin Netanyahu News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाए जाने की बात मानी है. उन्होंने कहा कि वे लेबनान पर इजरायली एक्शन से गुस्सा से थोड़े परेशान थे लेकिन यह उनका गुस्सा नहीं था.
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Donald Trump on Benjamin Netanyahu Phone Call News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 'पागल' कहा था. उन्होंने यह बात लेबनान पर इजरायल के हमलों को लेकर फोन पर हुई बातचीत के दौरान कही थी. बुधवार को ट्रंप ने 'पॉड फोर्स वन' पॉडकास्ट को बताया, 'हां, मैंने कहा था. मैं इसे गुस्सा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनके लगातार लेबनान से लड़ने पर थोड़ा परेशान था.'
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, 'मैं और नेतन्याहू बहुत अच्छे से साथ रहते हैं. लेकिन मैंने नेतन्याहू से कहा कि बीबी, हमें इसे रोकना होगा. हमें इसे बंद करना होगा.'
बताते चलें कि ट्रंप ने सोमवार को फोन पर नेतन्याहू से कहा था, 'तुम फकिंग क्रेजी हो. अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते. मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं. अब सब तुमसे नफरत करते हैं. इस वजह से सब इजरायल से नफरत कर रहे हैं.'
ट्रंप ने यह पूछे जाने पर नाराजगी जताई कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए 'धोखा' दिया. उन्होंने अपने आलोचकों को 'दुश्मन' बताते हुए कहा, मैंने ही इसे शुरू किया था. मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि हम उन्हें परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते.
इजरायल को बचाने का दावा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'अब यह इजरायल से संबंधित है, क्योंकि वे शायद पहले लक्ष्य होते. ईरान के हमलों से इजरायल नहीं बचता. अगर मैं न होता तो आज इजरायल नहीं होता.'
ट्रंप ने दावा किया कि अगर उन्होंने 2015 के उस समझौते को छोड़ नहीं दिया होता, जिस पर राष्ट्रपति बराक ओबामा और अन्य विश्व नेताओं ने ईरान के साथ किया था, तो इजरायल की स्थिति और खराब होती. उस समझौते के तहत तेहरान ने प्रतिबंध हटाने के बदले अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति जताई थी.
बताते चलें कि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप 2018 में उस समझौते से पीछे हट गए थे, जिसके बाद ईरान ने हथियार-ग्रेड वाले उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार बना लिए. अब ट्रंप उसे छोड़ने की मांग कर रहे हैं. ट्रंप के आलोचक कहते हैं कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के ज्यादा करीब है. इसलिए ट्रंप के लिए बेहतर सौदा करना मुश्किल होगा.
उधर ट्रंप के कड़े शब्दों पर नेतन्याहू ने खास विवरण देने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ उनका रिश्ता नहीं बदला है. बुधवार को सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, 'हमारे साझा लक्ष्य हैं. कभी-कभी, जैसा कि सभी परिवारों में होता है, सामरिक मतभेद हो जाते हैं.'
इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, 'वे व्हाइट हाउस में इजरायल के सबसे बड़े दोस्त रहे हैं. वे मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं. हम हमेशा अपने मतभेदों को सुलझाने का रास्ता निकाल लेते हैं.'
यूएस-इजरायल में मतभेद के बीच ईरान अपने रुख पर अड़िग है. उसने बुधवार को फिर कहा कि जब तक इजरायल उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं करेगा, वह यूएस के साथ कोई शांति वार्ता नहीं करेगा. उसने यूएस आर्मी की ओर से उसके द्वीपों पर मिसाइल हमले किए जाने पर कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया. अब देखना होगा कि यह संघर्ष किस ओर जाएगा और क्या इस जंग का कोई समाधान हो पाएगा.
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