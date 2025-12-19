पुतिन के सामने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, स्टूडियो में छा गई खामोशी; राष्ट्रपति के जवाब ने मचाया इंटरनेट पर तहलका

Putin Live Session Marriage Offer News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक सख्त और गंभीर प्रशासक के रूप में माना जाता है. विदेशी मेहमानों से मिलते हुए भी वे खुले अंदाज में हंसते हुए बहुत कम नजर आए हैं. उनके सामने कोई हल्की-फुल्की बात करने की अमूमन हिम्मत नहीं कर पाता. लेकिन एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हो गया कि पुतिन खुद हैरान रह गए.

असल में पुतिन राजधानी मॉस्को में टीवी पर अपने वार्षिक प्रश्नोत्तर सेशन में भाग ले रहे थे. यह सेशन आमतौर पर सख्त सवालों और गंभीर जवाबों के लिए जाना जाता है. लेकिन इस बार यह कार्यक्रम अप्रत्याशित पल की वजह से सुर्खियों में आ गया.

'ओल्गा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?'

लाइव प्रसारण के दौरान एक स्थानीय टीवी पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि वह इतिहास में दर्ज हो जाएगा. पत्रकार ने पहले राष्ट्रपति पुतिन को संबोधित किया. इसके बाद अचानक स्टूडियो में दूसरी ओर बैठी अपनी साथी की ओर मुड़ते हुए कहा, ओल्गा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टूडियो स्तब्ध रह गया. पुतिन खुद भी इस सवाल पर हैरान रह गए.

'बेहतर है कि इसे टालें नहीं'

पत्रकार ने यहीं बात खत्म नहीं की. उसने मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि अगर वे उनकी शादी में शामिल हों तो यह उनके लिए गर्व और सम्मान की बात होगी. इस अप्रत्याशित आग्रह पर पुतिन का जवाब भी उतना ही दिलचस्प रहा. आमतौर पर गंभीर दिखने वाले रूसी राष्ट्रपति ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, आप इंतजार तो हमेशा कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि इसे टालें नहीं.

लाखों लोग कर चुके हैं शेयर

पुतिन का यह जवाब सुनते ही स्टूडियो में हंसी और तालियां गूंज उठीं. इसके वजह ये थी कि उनका यह जवाब उनकी सख्त छवि से बिल्कुल अलग था. इसके चलते यह क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अब तक लाखों लोग इसे देख और शेयर कर चुके हैं.

An unexpected and emotional moment unfolded during Russian President Vladimir Putin’s live Q&A session when a local TV journalist proposed to his partner on air, asking, “Olga, will you marry me?” Addressing President Putin directly, the journalist added that they would be… pic.twitter.com/b2uhSzTfsN — APT News (@APT__News) December 19, 2025

लोग कर रहे दिलचस्प कमेंट्स

अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस घटना को प्रमुखता से कवर किया. कई लोगों ने इसे पुतिन की शख्सियत का छुपा हुआ पहलू बताया. वहीं कुछ ने कहा कि राजनीति के बीच भी जिंदगी अपने खूबसूरत पल खुद बना लेती है. वहीं कई लोग लाइव सेशन में अपने विवाह का प्रस्ताव देने वाले पत्रकार की हिम्मत पर हैरानी जता रहे हैं.