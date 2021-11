ये चमत्कार से कम नहीं! 170 बार हुई कीमोथैरेपी, फिर भी बना पिता; शख्स के निकले आंसू

Man became father after 170 rounds of chemotherapy: जोनाथन ने कहा, 'यूं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत पहले ही हो गई थी. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उन्हें अपनी 31 वर्षीय पार्टनर डेनिएल के प्रेगनेंट होने का पता चला.'