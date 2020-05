YouTube ने चीन के खिलाफ कमेंट हटाए, 'error' का नाम देकर पल्ला झाड़ा

नई दिल्ली: Google के वीडियो शेयरिंग प्लैटफॉर्म YouTube ने कहा कि मंगलवार को उसके प्लैटफॉर्म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कमेंट्स को हटाने की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि ऐसा तकनीकि खराबी (error) की वजह से हुआ.

बता दें कि The Verge में टेक उद्यमी पामर लक्की की शिकायतों से प्रेरित एक मीडिया रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद ये कमेंट आए थे. जिन्हें तुरंत ही डिलीट कर दिया गया था.

वर्चुअल रियलिटी ग्रुप ओकुलस के एक संस्थापक लक्की, जो अब एक डिफेंस टेक फर्म के साथ हैं, ने सोमवार को ट्वीट किया कि- 'YouTube ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेट प्रचार विभाग Wumao से संबंधित मेरे हर कमेंट को हटा दिया है' और कहा कि ये फ़िल्टरिंग सेंसरशिप की एक नई पॉलिसी है.

YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (五毛), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China?

— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 26, 2020