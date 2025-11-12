क्या बांग्लादेश में फिर भड़केगी हिंसा? शेख हसीना की पार्टी ने किया 'Dhaka Lockdown' का ऐलान

Dhaka Lockdown: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग (एएल) ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान किया है. गुरुवार को होने वाले संभावित बंद पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है. यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है. सिन्हुआ ने बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के हवाले से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने देश में गश्ती बढ़ा दी है. अब ज्यादा से ज्यादा गश्त कर रहे हैं और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है. जहांगीर ने दावा किया कि एएल पार्टी के कार्यक्रम को लेकर अंतरिम सरकार को कोई डर नहीं है. वो भी तब जब उसकी गतिविधियों पर देश में बैन लगा दिया गया है. एक दिन पहले ही ढाका में पुलिस ने अवामी लीग के 34 नेताओं को पकड़ा था. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण गुरुवार को शेख हसीना और उनके कई शीर्ष सहयोगियों के लिए फैसले की तारीख तय करने वाला है.

बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एएल समर्थकों ने सोमवार को बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए. ढाका के लोग डर गए क्योंकि सुबह उन्हें शहर के कुछ हिस्सों में बसों में आग लगाने और बम धमाकों की खबरें मिलीं. इस बीच, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जात अली ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गुरुवार को घबराने की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को चिंता की कोई बात नहीं है. राजधानी में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है. ढाका ट्रिब्यून के अनुसार कमिश्नर ने यह बात मंगलवार को मिंटो रोड पर डीएमपी मीडिया सेंटर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. उनसे पूछा गया कि क्या गुरुवार को संभावित हिंसा या तोड़फोड़ के बारे में कोई इंटेलिजेंस है, तो उन्होंने कहा कि एक-दो घटनाएं हुई हैं जिनमें मोटरसाइकिल से कॉकटेल फेंके गए और अपराधी जल्दी से भाग गए.

कल, (सोमवार) डेमरा में, हमने एक बस में आग लगाते हुए एक आदमी को रंगे हाथों पकड़ा. हमें उम्मीद है कि जो लोग मोटरसाइकिल से कॉकटेल फेंककर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी हम पकड़ लेंगे. उन्होंने कहा कि पहले भी, ढाका के लोगों ने ही तानाशाहों को गिराया था. वे इन तोड़फोड़ की हरकतों को भी रोकेंगे. डीएमपी, आर्मी, बीजीबी और दूसरी फोर्स मिलकर इसे रोकेंगी. मैं आपको यकीन दिलाता हूं - डरने की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि 13 नवंबर के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. पुलिस, आरएबी, डीबी और बम निरोधक टीमों को राजधानी भर में महत्वपूर्ण जगहों और प्रवेश द्वारों पर तैनात किया जाएगा.