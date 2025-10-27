मादरे वतन छोड़ दुनियाभर की धूल फांक रहा भगोड़ा जाकिर नाइक, अब टाइम काटने जा रहा इस देश

Zakir Naik to visit Dhaka: भारत का भगोड़ा और 'जहरीला' विवादित स्कॉलर जाकिर नाइक दुनियाभर की धूल फांक रहा है. 'खलीफा' बनने के चक्कर में नाईक ने खुद को ऐसा फंसा लिया कि अब मादरे वतन को छोड़कर मलेशिया में रह रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वहां की स्थाई निवासी का दर्जा हासिल कर लिया है. समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने यानी भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोपी जाकिर नाइक अगले महीने ढाका जा रहा है. बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक नाइक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आका मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकता है.

Zakir Naik to visit Dhaka next month, reports Bangladesh media: pic.twitter.com/3UGbZoxOfJ Add Zee News as a Preferred Source — Sidhant Sibal (@sidhant) October 27, 2025