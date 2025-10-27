मादरे वतन छोड़ दुनियाभर की धूल फांक रहा भगोड़ा जाकिर नाइक, अब टाइम काटने जा रहा इस देश

Advertisement
भारत का भगोड़ा और 'जहरीला' विवादित स्कॉलर जाकिर नाइक दुनियाभर की धूल फांक रहा है. 'खलीफा' बनने के चक्कर में नाईक ने खुद को ऐसा फंसा लिया कि अब मादरे वतन को छोड़कर मलेशिया में रह रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वहां की स्थाई निवासी का दर्जा हासिल कर लिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:50 PM IST
Zakir Naik to visit Dhaka: भारत का भगोड़ा और 'जहरीला' विवादित स्कॉलर जाकिर नाइक दुनियाभर की धूल फांक रहा है. 'खलीफा' बनने के चक्कर में नाईक ने खुद को ऐसा फंसा लिया कि अब मादरे वतन को छोड़कर मलेशिया में रह रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने वहां की स्थाई निवासी का दर्जा हासिल कर लिया है. समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने यानी भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोपी जाकिर नाइक अगले महीने ढाका जा रहा है. बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक नाइक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आका मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकता है.

 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Zakir Naik

