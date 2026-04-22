ब्रिटिश संसद से सस्पेंड हुई भारत विरोधी बयान देने वाली पाकिस्तानी मूल की सांसद, कौन है जारा सुल्ताना?

Zarah Sultana Suspended By Speaker: भारत की बुराई करने वाली पाकिस्तानी मूल की एक महिला सांसद को भरी सभा में बेइज्जती का सामना करना पड़ा. ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सत्र में योर पार्टी (Your Party) की सांसद जारा सुल्ताना ने प्रधनामंत्री कीर स्टारमर को खुलेआम झूठ बोलने वाला शख्स बता दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत सदन से निलंबित कर दिया गया. बता दें कि जारा सुल्ताना ने पीटर मंडेलसन जांच घोटाले के संबंध में प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया. जारा भारत पर भी लगातार हमले करती रहती है.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाए सवाल

जारा सुल्ताना ने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भारत की ओर से पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की थी. उन्होंने यह तक कहा था कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है. उन्होंने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' मैं पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन पाकिस्तान को इससे जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है. पाकिस्तान पर भारत का बिना उकसावे वाला हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. दोनों देशों के न्यूक्लियर पावर होने के कारण, यह एक गैरजिम्मेदाराना और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है.'

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किसान आंदोलन के दौरान उगला जहर

इतना ही नहीं जारा सुल्ताना ने किसान आंदोलन के दौरान भी भारत के खिलाफ जहर उगला था. उन्होंने पंजाब को कश्मीर के साथ तुलना करते हुए लिखा था,' कश्मीर में कम्युनिकेशन ठप होने की तरह ही, भारतीय सरकार ने अब दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जहां किसान अपनी आजीविका को खतरे में डालने वाले कानूनों के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं. हमें इसे इसके वास्तविक रूप में देखना चाहिए. यह मानवाधिकारों पर हमला है.' वह लगातार इस मामले पर भारत के खिलाफ 'X' में पोस्ट शेयर करती रही हैं.

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क्यों किया निलंबित?

भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली पाकिस्तानू मूल की सांसद जारा सुल्ताना को स्पीकर लिंडसे होयेल ने सीधा संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया. वह साल 2022 के बाद संसद से बाहर निकाले जाने वाली पहली सांसद हैं. उनके साथ सांसद ली एंडरसन को भी संसद से बाहर कर दिया गया. सुल्ताना ने पीटर मंडेलसन केस को लेकर संसद में पीएम कीर स्टारमर को झूठा बताते हुए कहा था कि उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है. सुल्ताना ने जब असंसदीय भाषा को वापस हटाने से मना किया तो स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाई और सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया.