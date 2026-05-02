नई दिल्ली-कोलंबो रिश्तों पर क्या है श्रीलंका के विपक्ष का नजरिया? Zee-Wion की ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट में सजित प्रेमदासा ने बताया

Global Innovation & Leadership Summit: ज़ी मीडिया और WION ने दो मई को ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट की मेजबानी की. कोलंबो (Colombo) में आयोजित समिट में देश-दुनिया की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की. अपने संबोधन में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत और श्रीलंका के रिश्तों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है.
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Zee Media Wion Global Innovation & Leadership Summit: भारत और श्रीलंका के कई वरिष्ठ राजनेताओं, राजनयिकों और बिजनेस टाइकूंस ने कोलंबो में आयोजित ZEE/WION ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट में शिरकत की. इस समिट का आयोजन में दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया. सिनमन ग्रैंड होटल में आयोजित समिट का मूल विषय बदलती वैश्विक व्यवस्था में इनोवेशन और लीडरशिप है. यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब भारत और श्रीलंका लगातार उच्च स्तरीय बैठकों के बाद कारोबार, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट में साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं.
ZEE/WION शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए श्रीलंकाई संसद में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने कहा. 'श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है, हम भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं. उन्होंने आगे कहा, 'श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का दृढ़ता से समर्थन करता है.'
"Sri Lanka has navigated its way through an unprecedented economic crucible. We have weathered the storms, borne the hardships of structural reforms and emerged with a resilient, stabilized macroeconomic foundation. Now the era of near recovery is behind us," says Sajith… pic.twitter.com/eaEOfr7ZvC
— WION (@WIONews) May 2, 2026
प्रेमदासा ने अपने संबोधन में ये भी कहा, 'आज के इस अस्थिरता से भरे माहौल में, पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी जरूरी है. यहां दीर्घकालिक शांति बनाए रखने में भारत अपनी अहम भूमिका निभा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बुनियादी ढांचा हर देश तक पहुंचे इसके लिए ग्लोबल साउथ को मिलकर काम करना चाहिए.
बीते कुछ सालों में श्रीलंका ने जिस आर्थिक संकट का सामना किया, वो अतीत की बात है. श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निजात पा चुका है. हम रिवाइवल के नए युग में प्रवेश कर चुके हैं.'