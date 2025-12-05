Advertisement
Hindi Newsदुनिया

डबलिन में जेलेंस्की की फ्लाइट के पीछे पड़ गए लड़ाकू ड्र्रोन! आयरलैंड में हाई अलर्ट; रूस की साजिश का शक बढ़ा

Zelenskiy Drone Security Alert: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की डबलिन यात्रा के दौरान एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ के पास पांच संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं, जिसके कारण बड़े सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:46 PM IST
Zelenskiy Drone Security Alert: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आयरलैंड यात्रा के दौरान एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया, जब उनकी फ्लाइट के रास्ते के पास पांच संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं. यह घटना सोमवार रात को हुई जब जेलेंस्की अपनी राजकीय यात्रा के लिए डबलिन पहुंच रहे थे. Irish Navy के एक जहाज ने डबलिन की खाड़ी के पास इन ड्रोनों को देखा था. उस समय राजधानी के ऊपर 'नो-फ्लाई जोन' लागू था.

बड़े खतरे की आशंका
सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, इन ड्रोनों को विमान के उड़ान संचालन में बाधा डालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि जेलेंस्की का विमान निर्धारित समय से थोड़ा पहले आ गया था, इसलिए वह किसी खतरे में नहीं था.

सूत्रों का कहना है कि ये ड्रोन काफी एडवांस किस्म के थे और इन्हें चलाने वाले अनुभवी लोग थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था. यह घटना यूरोपीय संघ के अन्य देशों में हुई वैसी ही घटनाओं जैसी है, जहां संदिग्ध ड्रोनों का इस्तेमाल करके हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन को रोका गया था. यूरोपीय संघ के सुरक्षा अधिकारी मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे रूसी एजेंटों का हाथ हो सकता है, जो अपनी 'हाइब्रिड युद्ध' और तोड़फोड़ की रणनीति के तहत यूरोपीय संघ को निशाना बना रहे हैं.

नेवी कर नहीं पाई हमला
इन ड्रोनों को आयरिश नौसेना के जहाज LÉ William Butler Yeats के दल ने देखा, जिसे जेलेंस्की की यात्रा के लिए सुरक्षा ऑपरेशन के तहत तैनात किया गया था.

जहाज इन ड्रोनों को सिर्फ देख और रिपोर्ट कर सका, क्योंकि वह उन्हें जाम करने या उन पर कार्रवाई करने के उपकरणों से लैस नहीं था. साथ ही, जहाज के हथियारों जैसे तोपों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डर था कि उनके गोले डबलिन शहर में गिरकर किसी को घायल कर सकते हैं.

सुरक्षा सेवाओं का मानना है कि इन ड्रोनों को जमीन या समुद्र से लॉन्च किया गया होगा, लेकिन इन्हें दुनिया में कहीं से भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता था.

सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि ड्रोनों की बत्तियां जली हुई थीं, जिससे लगता है कि वे दिखना चाहते थे. अधिकारी इस घटना के पीछे के लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और समय और उपकरणों को देखते हुए, रूसी सुरक्षा सेवाएं सबसे संभावित अपराधी मानी जा रही हैं. ऐसा तब हुआ जब रूस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं.

