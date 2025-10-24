Advertisement
ब्रिटेन किंग से मिलने में व्यस्त जेलेंस्की, उधर रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला; तीन की मौत

Zelensky British King Charles Meeting: वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय से मुलाकात. विंडसर कैसल में हुई मुलाकात में जेलेंस्की ने ब्रिटेन का यूक्रेन के लोगों के प्रति अटूट समर्थन पर आभार व्यक्त किया है. जेलेंस्की ने चार्ल्स तृतीय को यूक्रेन की वर्तमान हालात और मौजूद चुनौतियों के बारे में भी अवगत कराया है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:42 PM IST
ब्रिटेन किंग से मिलने में व्यस्त जेलेंस्की, उधर रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला; तीन की मौत

Suicide attack at Ukraine: यूक्रेन के ओवरुच रेलवे स्टेशन पर अचानक हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए. यूक्रेन की राज्य सीमा रक्षण सेवा टीम की तरफ से यह जानकारी दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा तब हुआ जब एक युवक के दस्तावेजों की जांच की जा रही थी, उसी वक्त उसने धमाका कर दिया. इस हमले में एक महिला सुरक्षाकर्मी सहित दो नागरिकों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार युवक द्वारा ब्लास्ट किया गया उपकरण एक हथगोला था. इस हमले में खुद हमलावर भी बुरी तरह से घायल हुआ और अस्पताल ले जाते वक्त एंबुलेंस में उसकी मौत हो गई. 

यूक्रेन निकला युवक 
पुलिस अधिकारियों ने हमलावर की पहचान यूक्रेन के खार्किव निवासी 23 वर्षीय युवक के तौर पर की है. हालांकि, अभी तक पुलिस की तरफ से इस विस्फोट रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से कोई तार नहीं जोड़ पाई है. पुलिस की तरफ से की गई प्रेस कॉंफ्रेंस में कहा कि  नेशनल पुलिस के हेड ऑफिस और सुरक्षा एजेंसी पूरे हमले की जांच में जुटी हैं. 

जेलेंस्की ने जताया आभार 
दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय से मुलाकात. विंडसर कैसल में हुई मुलाकात में जेलेंस्की ने ब्रिटेन का यूक्रेन के लोगों के प्रति अटूट समर्थन पर आभार व्यक्त किया है. जेलेंस्की ने चार्ल्स तृतीय को यूक्रेन की वर्तमान हालात और मौजूद चुनौतियों के बारे में भी अवगत कराया है. 

यह भी पढ़ें: इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स ने किया हैरान

राजकुमारी का किया धन्यवाद 

मुलाकात के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा राजकुमारी ऐनी के द्वारा हाल ही में कीव यात्रा के दौरान रूस से युद्ध के दौरान प्रभावित बच्चों पर केंद्रित होना मानवीय मिशन है. जेलेंस्की ने आगे लिखा की मैंने ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की है और मैं उनके हमारे देश और जनता के लिए समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. 

