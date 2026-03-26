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Hindi Newsदुनियाईरान जंग में जेलेंस्की को दिख रहा रूस से बदले का मौका, कहा- खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन देंगे, बशर्ते...

'ईरान जंग' में जेलेंस्की को दिख रहा रूस से बदले का मौका, कहा- खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन देंगे, बशर्ते...

Ukraine on Israel Iran War News: पिछले 3 सप्ताह से चल रही 'ईरान' जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दुश्मन रूस से निपटने का मौका दिख रहा है. उन्होंने कहा कि ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए वे खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन देने को तैयार हैं. इसके बदले में उन्होंने उनसे एक खास हथियार की मांग की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:37 PM IST
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'ईरान जंग' में जेलेंस्की को दिख रहा रूस से बदले का मौका, कहा- खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन देंगे, बशर्ते...

Ukrainian Offer Interceptor Drones to Middle East Countries: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में यूक्रेन अपने लिए बड़ा मौका देख रहा है. वह ईरानी हमलों का शिकार हो रहे मिडिल ईस्ट के देशों को अपने इंटरसेप्टर ड्रोन और विशेषज्ञ देने को तैयार है, बशर्ते वे उसे इसके लिए भुगतान करें और बदले में उसे भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाएं. जिससे वह रूस के खिलाफ जोरदार पलटवार कर सके.

'US समेत कई देशों ने हमसे संपर्क किया'

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने मुल्क की इस चाहत के बारे में खुलकर लिखा. उन्होंने लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में बने अपने ठिकानों की सुरक्षा के संबंध में हमसे संपर्क किया है. इसके अलावा, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत ने भी हमसे एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात की है.' 

जेलेंस्की ने आगे लिखा, 'हम पहले से ही उनमें से कुछ देशों के साथ काम कर रहे हैं और हमारी विशेषज्ञ टीमें भी वहां मौजूद हैं. वे स्थिति का आकलन कर ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए संबंधित देशों को मूल्य अनुभव साझा कर रही हैं. मध्य-पूर्व में चाहे कितने भी पैट्रियट, THAAD, या अन्य वायु रक्षा प्रणालियां क्यों न हों, वे प्रभावी वायु रक्षा के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हैं. भारी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए आधुनिक इंटरसेप्टर भी जरूरी हैं.'

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'इंटरसेप्टर ड्रोन के बदले मिसाइल डिफेंस सिस्टम'

अपना प्लान बताते हुए यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा, 'अब हम भविष्य में कुछ ऐसे उपकरणों की आपूर्ति पर चर्चा कर रहे हैं, जो यूक्रेन के पास हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि मध्य-पूर्व के देश भी हमें खुद को मजबूत करने का अवसर दें. उनके पास कुछ ऐसी वायु रक्षा मिसाइलें हैं, जिनकी हमारे पास कमी है. हम चाहते हैं कि इंटरसेप्टर ड्रोन के बदले में वे हमें ऐसी मिसाइलें प्रदान करें. हम इस पर समझौते करना चाहेंगे.'

'हमें ड्रोन बनाने के लिए ज्यादा फंड की जरूरत'

उन्होंने आगे लिखा, 'आज के समय में फंडिंग (वित्तपोषण) सबसे दुर्लभ संसाधन है. हमारा रक्षा उद्योग वर्तमान में अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहा है और हमें अपने लिए ड्रोन बनाने के लिए अधिक वित्तपोषण की जरूरत है. इसीलिए हम अपने साझेदारों को वे प्रणालियां बेचने के लिए तैयार हैं, जो हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में हैं. हम उन्हें केवल बेचेंगे ही नहीं, बल्कि अपनी विशेषज्ञता भी प्रदान करेंगे. हमारी विशेषज्ञता के बिना इंटरसेप्टर ड्रोन काम नहीं कर सकते. यह पूरी प्रणाली है, जो एक साथ काम करती है.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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