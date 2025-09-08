इंडिया पर टैरिफ बढ़ाना बिल्कुल सही आइडिया...जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान! अब यूक्रेन ने रूस के साथ भारत-चीन से भी कर ली दुश्मनी?

Ukraine's President ZelenskyyUkraine President Zelenskyy: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों, खासकर भारत और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाने को "सही विचार" बताया है. यह बयान वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा सकता है. क्या यूक्रेन ने रूस के साथ-साथ भारत और चीन से भी दुश्मनी मोल ले ली है?

जेलेंस्की का बयान, "रूस से डील करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही आइडिया

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एबीसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा, "रूस से डील करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही आइडिया है." उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में मुलाकात का भी ज़िक्र किया है. इस मुलाकात में तीनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल दिखा, जबकि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाए हैं. जेलेंस्की का यह बयान भारत और चीन जैसे देशों पर अप्रत्यक्ष दबाव डालता है, जो रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बनाए रख रहे हैं.

भारत और चीन पर असर

भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करता है और वैश्विक मंच पर तटस्थ रुख अपनाता है. जेलेंस्की का बयान भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है. दूसरी ओर, चीन भी रूस के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते रखता है. जेलेंस्की का यह बयान इन दोनों देशों को नाराज़ कर सकता है, लेकिन इसे सीधी दुश्मनी कहना जल्दबाजी होगी.

पुतिन की बातचीत की पेशकश

जेलेंस्की ने पुतिन की मॉस्को में बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए कहा, "मैं उस देश की राजधानी नहीं जा सकता, जो हर दिन यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है." उन्होंने पुतिन को कीव आने का न्योता दिया और उन पर अमेरिका के साथ "खेल खेलने" का आरोप लगाया. जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों की भी मांग की, खासकर शनिवार रात रूस के बड़े हवाई हमले के बाद.

जेलेंस्की के इस बयान का क्या है असली मकसद?

जेलेंस्की का यह बयान रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा है. भारत और चीन जैसे देशों का नाम अप्रत्यक्ष रूप से लेना कूटनीतिक दबाव का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है और दोनों पक्षों के साथ बातचीत को बढ़ावा दिया है.