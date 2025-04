Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की कई बार आरोप लगा चुके हैं कि रूस की ओर से कई नॉर्थ कोरियाई सैनिक जंग लड़ रहे हैं. कुछ महीनों पहले कई कोरियाई सैनिकों को पकड़ा भी गया था. वहीं अब मॉस्को पर नया आरोप लगा है कि जंग में वह चीनी सैनिकों की मदद ले रहा है. जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी सैनिकों पूर्वी यूक्रेन से दो चीनी नागरिकों को रूस की तरफ से लड़ते हिए कैप्चर किया है.

पकड़े गए चीनी नागरिक

जेलेंस्की ने मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' हमारी सेना ने रूसी सेना में लड़ने वाले दो चीनी नागरिकों को पकड़ लिया. यह यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में हुआ.' उन्होंने आगे लिखा कि यूक्रेनी अधिकारियों के पास इन लोगों के दस्तावेज, बैंक कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी भी मौजूद है. राष्ट्रपति ने चीनी सैनिक का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है.

रूस की तरफ से लड़ रहा चीन

जेलेंस्की ने आगे लिखा,' हमारे पास ऐसी जानकारी है जो बताती है कि कब्जे वाले इलाके में इन 2 के अलावा और भी कई चीनी नागरिक हैं. हम वर्तमान में सभी तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. खुफिया एजेंसी, यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस और सैनिकों की 2 यूनिट इस पर काम कर रही है.'

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025