Trump-Zelensky meeting: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई. इस मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. इस मुलाकात में एक बात ऐसी हुई जिसको लेकर और भी चर्चा है. वह बात है एक नक्शे को लेकर. जिसमें रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्से दिखाए गए थे. जेलेंस्की ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई और बातचीत के दौरान जब उन्होंने मजाक में कहा, “मैं सोच रहा हूँ, इसे वापस कैसे लिया जाए,” तो ट्रंप ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, “हम आपको एक नक्शा दे देंगे.” इस पर जेलेंस्की हंस पड़े. लेकिन इस मजाक के पीछे की कहानी गंभीर है. जानते हैं पूरी कहानी.

क्या थी नक्शे की बात?

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई इस बैठक में एक नक्शा मेज पर रखा गया था, जिसमें रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेन के इलाके, जैसे क्रीमिया और डोनबास, दिखाए गए थे. जेलेंस्की ने नक्शे में दिखाए गए आंकड़ों पर सवाल उठाया, क्योंकि वो युद्ध के मैदान की हकीकत को अच्छे से जानते हैं. जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन का एक इंच भी रूस को नहीं देंगे.

ट्रंप का मजाक और जेलेंस्की की हंसी

जब जेलेंस्की ने मजाक में कहा कि वो कब्जाए गए इलाकों को वापस लेने की सोच रहे हैं, तो ट्रंप का जवाब, “हम तुम्हें एक नक्शा दे देंगे,” ये मजाक तो हल्का-फुल्का था, लेकिन इसके पीछे उनका इशारा शायद ये था कि यूक्रेन को रूस की शर्तें माननी पड़ सकती हैं. जेलेंस्की की हंसी इस बात का संकेत थी कि वो ट्रंप के दबाव को गंभीरता से नहीं ले रहे. वो अपनी बात पर अडिग हैं कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा.

क्या है असली मुद्दा?

इस मुलाकात का मकसद रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा करना था. रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास और क्रीमिया को छोड़ दे, और नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ दे. ट्रंप ने भी ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तें मान लें, तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है. लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा, “हम रूस को उसकी आक्रामकता का इनाम नहीं देंगे.” वो चाहते हैं कि शांति समझौता हो, लेकिन बिना किसी क्षेत्रीय रियायत के.

यूरोपीय नेताओं का साथ

इस बैठक में कई यूरोपीय नेता भी मौजूद थे जो जेलेंस्की का समर्थन कर रहे थे. नाटो प्रमुख मार्क रुट ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर कोई भी फैसला सिर्फ जेलेंस्की का होगा. यूरोपीय नेता चाहते हैं कि शांति वार्ता में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी हो. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात की और दो हफ्तों में जेलेंस्की से मिलने की सहमति जताई है.

क्या होगा आगे?

ट्रंप की कोशिश है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवाकर अपनी साख बढ़ाएं. लेकिन जेलेंस्की का रुख साफ है कि वो बिना सुरक्षा गारंटी के कोई समझौता नहीं करेंगे. इस मुलाकात में ट्रंप का मजाक और जेलेंस्की की हंसी दिखाती है कि दोनों नेताओं के बीच तनाव के बावजूद एक दोस्ताना माहौल भी था. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की की त्रिपक्षीय बैठक शांति की राह खोलेगी, या ये युद्ध और लंबा खिंचेगा. (इनपुट आईएएनएस से भी)