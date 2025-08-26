India-Ukraine Ties: वोलोदिमिर जेलेंस्की ने PM मोदी को क्यों कहा थैंक्स? भारत से जताई इस बात की उम्मीद
India-Ukraine Ties: वोलोदिमिर जेलेंस्की ने PM मोदी को क्यों कहा थैंक्स? भारत से जताई इस बात की उम्मीद

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हर वह निर्णय जो कूटनीति को मजबूती देता है, वह न केवल यूरोप की सुरक्षा को बेहतर बनाता है, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उससे भी आगे के वैश्विक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:58 AM IST
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

Volodymyr Zelensky thanks PM Modi: रूस और यूक्रेन के बीच तीन वर्षों से जारी युद्ध लगातार और भीषण होता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका और अन्य प्रमुख देश, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने भारत द्वारा शांति और संवाद की दिशा में दिए जा रहे समर्थन की सराहना की और कहा कि वैश्विक स्थिरता के लिए यह रवैया अत्यंत महत्वपूर्ण है.

भारत, जो इस संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाते हुए कूटनीतिक समाधान की वकालत करता रहा है, अब एक शांतिपूर्ण मध्यस्थ के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका और अधिक मजबूत करता दिख रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने हालिया संदेश में भारत की भूमिका को लेकर गहरी उम्मीदें जताई हैं. उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया इस विनाशकारी युद्ध को सम्मानजनक और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने के प्रयासों में जुटी है, तब भारत से सकारात्मक योगदान की आशा की जाती है.

वैश्विक मंच पर शांति-निर्माता की भूमिका निभाएगा भारत
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हर वह निर्णय जो कूटनीति को मजबूती देता है, वह न केवल यूरोप की सुरक्षा को बेहतर बनाता है, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उससे भी आगे के वैश्विक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है. भारत, जो अब तक इस संघर्ष में तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण अपनाए हुए है, वैश्विक मंच पर एक शांति-निर्माता की भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है. यूक्रेन की ओर से यह अपील भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और उसकी कूटनीतिक क्षमता को भी रेखांकित करती है.

पीएम मोदी ने दी यूक्रेन को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक भावनात्मक और कूटनीतिक संवाद देखने को मिला. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए पत्र को साझा किया, जिसमें पीएम मोदी ने यूक्रेनी जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और भारत-यूक्रेन संबंधों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने याद दिलाई कीव की यात्रा
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'मैं आपको और यूक्रेन की जनता को आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. मुझे अगस्त में कीव की अपनी यात्रा की गर्मजोशी से याद है और मुझे खुशी है कि भारत-यूक्रेन संबंधों में तब से प्रगति हुई है.' मोदी ने यह भी दोहराया कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और वह बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से किसी भी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर ईमानदार प्रयास का समर्थन करता रहेगा. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की सेहत और अपने-अपने देशों की जनता की समृद्धि की कामना करते हुए भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताई.

;