जेलेंस्की को शांति नहीं, राजनीति ज्यादा प्यारी... भड़के ट्रंप ने कहा- मेरे प्रस्ताव पर नजर तक नहीं डाली

Ukraine Peace Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि जेलेंस्की ने अभी तक उनका शांति प्रस्ताव नहीं पढ़ा. उन्होंने हाल ही में कीव की कूटनीतिक पहल पर भी अपनी निराशा व्यक्त की.

 

Last Updated: Dec 08, 2025, 07:07 AM IST
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की कड़ी आलोचना की है. ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेलेंस्की ने उनका शांति प्रस्ताव गंभीरता से नहीं लिया. ट्रंप ने कहा कि वह थोड़ा निराश हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने उनके द्वारा पेश किए गए शांति प्रस्ताव पर ध्यान तक नहीं दिया. ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए विभिन्न कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं.

ट्रंप ने कहा कि मुझे दुख है कि जेलेंस्की ने मेरे शांति प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया. यह बहुत निराशाजनक है, क्योंकि मैं हमेशा शांति की बात करता हूं. लगता है कि जेलेंस्की को शांति से ज्यादा राजनीति प्यारी है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार के दौरान यूक्रेन को शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का अवसर मिला था, लेकिन जेलेंस्की ने इसे नजरअंदाज कर दिया.

ट्रम्प जूनियर ने यूक्रेन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप  

इन टिप्पणियों के बीच, ट्रम्प के सबसे बड़े बेटे, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने यूक्रेनी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति वार्ता से पीछे हट सकते हैं. दोहा फोरम में बोलते हुए ट्रम्प जूनियर ने दावा किया कि यूक्रेन रूस से कहीं ज्यादा भ्रष्ट देश है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पिता शांति वार्ता से पीछे हट सकते हैं, तो ट्रम्प जूनियर ने कहा कि मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका निजी विचार है, क्योंकि उनके पिता ने हाल की वार्ताओं में कोई प्रमुख सार्वजनिक भूमिका नहीं निभाई है.

बता दें, यह बयान मियामी में कीव और वाशिंगटन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच तीन दिनों तक चली बैठकों के बाद आया है. दोनों पक्षों ने वार्ता को अच्छा बताया, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि कुछ ठोस सफलताएं हासिल हुईं, जबकि सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मामलों पर कई सवाल अनसुलझे बने हुए हैं. यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने लंबे समय से भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना किया है और हाल के घटनाक्रमों ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

कूटनीति के मुद्दे पर सीधा अपडेट देते हुए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता रचनात्मक रही है, लेकिन आसान नहीं. जेलेंस्की ने शनिवार को ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि यूक्रेन की बुनियादी स्थिति से वाकिफ हैं. बातचीत रचनात्मक रही, हालांकि आसान नहीं रही. इससे पहले, जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रस्तावित चर्चा से पहले यह टिप्पणी की.

रूस के साथ स्थिरता चाहता है अमेरिका: ट्रंप 

वहीं, क्रेमलिन ने ट्रम्प की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया और कहा कि यह कई मायनों में हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है. रणनीति में यूरोप को सभ्यतागत विनाश का सामना करने की चेतावनी दी गई है और इसमें यह भी कहा गया कि वाशिंगटन का लक्ष्य रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को फिर से स्थापित करना है. बता दें, रविवार को ट्रम्प के निवर्तमान यूक्रेन दूत ने यह भी कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता वास्तव में निकट है और अब यह दो प्रमुख मुद्दों - डोनबास क्षेत्र का भविष्य और जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र  के समाधान पर निर्भर है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

