ट्रंप की बात सुन जेलेंस्की भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी, पुतिन को लेकर ऐसा क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति-Video

ट्रंप की बात सुन जेलेंस्की भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी, पुतिन को लेकर ऐसा क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति-Video

Donald Trump Russia Wants Ukraine Success: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन एक सफल देश बने और पुतिन यूक्रेन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं. उनकी इस टिप्पणी पर जेलेंस्की मुस्कुराए और इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया.

 

 

Last Updated: Dec 29, 2025, 10:51 AM IST
Donald Trump Viral Video: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. रूस को लेकर ट्रंप के बयान पर जेलेंस्की के मुस्कुराने का ये वीडियो काफी चर्चा बटोर रहा है. बता दें, रूस-यूक्रेन युद्ध और शांति वार्ता की प्रगति पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन एक सफल देश बने. उन्होंने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बड़े दयालु हृदय के व्यक्ति हैं और यूक्रेन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं. ट्रंप के अनुसार, पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन को सस्ती ऊर्जा और बिजली की आपूर्ति मिले और देश आगे बढ़े.

यूक्रेन के बारे में अच्छा सोचते है पुतिन: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन को एक सफल देश के रूप में देखना चाहता है. यह बात अजीब लग सकती है लेकिन पुतिन यूक्रेन के लिए अच्छे विचार रखते हैं. बातचीत के दौरान कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं. ट्रंप की इस टिप्पणी पर जेलेंस्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह मुस्कुराते हुए नजर आए. अब इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात अमेरिका के मार-ए-लागो स्थित अपार्टमेंट में हुई थी जहां करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत चली. बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को रोकने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और रूस तथा यूक्रेन समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा कि यह वार्ता सफल होगी या नहीं.

ट्रंप के मुताबिक, बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बैठक को सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर दोनों पक्षों के बीच व्यापक सहमति बनी है और इस मुद्दे पर लगभग 95 प्रतिशत सहमति बन चुकी है. इस मुलाकात और ट्रंप के बयानों के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस-यूक्रेन वॉर को लेकर कूटनीतिक हल की संभावनाओं पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Trump-Zelenskyy Meeting

