/ड्रोन का शिकार होने से बचा जेलेंस्की का प्लेन, नॉर्वे के पीएम का बड़ा दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम

Russian Drone Near Zelenskyy Plane: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ड्रोन की चपेट में आने से मंगलवार को बाल-बाल बच गए. उनका प्लेन माल्दोवा से उड़ान भर रहा था, तभी एक ड्रोन अचानक उनके पास आ गया. यह दावा नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर (Jonas Gahr Stoere) ने किया है. उन्होंने कहा कि नार्वे के किंग हेराल्ड पंचम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेलेंस्की नॉर्वे जा रहे थे. इसके लिए मंगलवार को उनके प्लेन ने मॉल्डोवा से उड़ान भरी, तभी यह घटना सामने आई.
नॉर्वे के पीएम ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर NRK को बताया कि यही वह वास्तविकता है, जिसका वे सामना कर रहे हैं. उन्होंने इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वह ड्रोन किस देश का था और जेलेंस्की के प्लेन के कितना करीब आ गया था. हालांकि, उनका इशारा रूस की ओर था.
फ़्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, इससे पहले मंगलवार को माल्दोवा के एयर स्पेस में 2 रूसी ड्रोन दिखाई दिए थे. इसके चलते हड़बड़ाहट में उसके चिशिनाउ हवाई अड्डे पर उड़ानों का आवागमन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था. साथ ही, माल्दोवा की राजधानी की ओर जाने वाली कई उड़ानों को देश के बाहर के हवाई अड्डों की ओर मोड़कर बाकी प्लेनों को हवा में चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया था.
इसके बाद उनमें से एक ड्रोन खेत में गिर गया, जिससे वहां आग लग गई. वहीं दूसरा ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में चला गया. माल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू ने इस घटना को लोगों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए रूस की आलोचना की थी. उन्होंने यूक्रेन सीमा पास हुए एक ड्रोन हादसे की भी निंदा की थी. जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी.
माल्दोवा से निकलने के बाद नॉर्वे की राजधानी पहुंचे जेलेंस्की ने वहां पर पीएम स्टोर और उनके वित्त व विदेश मंत्री से मुलाकात की. इन बैठकों में उन्होंने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम समेत अन्य हथियार मुहैया करवाने के लिए नॉर्वे से मदद मांगी. नॉर्वे के नेताओं ने इस संबंध में सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया.
बताते चलें कि यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से जंग चल रही है. इस जंग में दोनों देशों के हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं. साथ ही, करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है. इस जंग में यूएस, कनाडा समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं. वहीं रूस को उत्तर कोरिया और ईरान से मदद मिल रही है.