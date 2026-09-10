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ड्रोन का शिकार होने से बचा जेलेंस्की का प्लेन, नॉर्वे के पीएम का बड़ा दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम

Drone Near Zelenskyy Plane: जेलेंस्की का प्लेन ड्रोन हमले का शिकार होने से बचा है. यह दावा नॉर्वे के पीएम ने किया है. इस घटना के बाद नॉर्वे पहुंचे जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मदद मांगी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 10, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:07 AM IST
ड्रोन का शिकार होने से बचा जेलेंस्की का प्लेन, नॉर्वे के पीएम का बड़ा दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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