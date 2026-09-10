/ड्रोन का शिकार होने से बचा जेलेंस्की का प्लेन, नॉर्वे के पीएम का बड़ा दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम

Russian Drone Near Zelenskyy Plane: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ड्रोन की चपेट में आने से मंगलवार को बाल-बाल बच गए. उनका प्लेन माल्दोवा से उड़ान भर रहा था, तभी एक ड्रोन अचानक उनके पास आ गया. यह दावा नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर (Jonas Gahr Stoere) ने किया है. उन्होंने कहा कि नार्वे के किंग हेराल्ड पंचम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेलेंस्की नॉर्वे जा रहे थे. इसके लिए मंगलवार को उनके प्लेन ने मॉल्डोवा से उड़ान भरी, तभी यह घटना सामने आई.