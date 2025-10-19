'पुतिन को वार्ता से नहीं बल्कि...' यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप समेत पूरी दुनिया से लगाई गुहार

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को अमेरिका, यूरोपीय संघ, G20 और G7 देशों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने के लिए निर्णायक और ठोस कदम उठाने की अपील की. एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को वार्ता से नहीं, बल्कि दबाव और ताकत से ही रोका जा सकता है. जेलेंस्की ने लिखा कि दुनिया देख रही है कि रूस सिर्फ ताकत के सामने झुकता है. इसका मतलब है कि ताकत के जरिए ही शांति लाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन आतंकवादियों को उनके अपराधों के लिए कभी कोई इनाम नहीं देगा और अपने सहयोगियों पर भरोसा करता है कि वे इस रुख को कायम रखेंगे.

जेलेंस्की ने रूस पर लगाए हवाई हमलों के आरोप

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर बार-बार हवाई हमलों के जरिए यूक्रेनी नागरिकों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि मास्को का युद्ध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन ने कभी युद्ध नहीं चाहा और बिना शर्त युद्धविराम के लिए कई बार तैयार रहा लेकिन रूस ही बातचीत को टालता रहा और हमलों को बढ़ाता रहा. उन्होंने लिखा कि रूस ही है जो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है. हम हमलों को रोकने के तरीके सुझाते रहे हैं लेकिन क्रेमलिन चालाकी से बातचीत लंबी खींचता है और सैन्य हमलों में तेजी लाता है.



एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच रिश्तों में कुछ सुधार हुआ है लेकिन कीव अब भी जिस वास्तविक समर्थन की उम्मीद कर रहा है, वह फिलहाल दूर लगता है. नौ महीने की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद ट्रंप अभी भी रूस और पुतिन को सैन्य दबाव के बजाय बातचीत का एक और मौका देने के पक्षधर दिखते हैं. हालांकि, ट्रंप अब यह मानने लगे हैं कि पुतिन उन्हें धोखा दे सकते हैं. बता दें, ट्रंप ने हाल में कहा था कि मेरे जीवन में कई बेहतरीन लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मैं अब वाकई इस स्थिति को समझने लगा हूं.