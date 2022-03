EU में जेलेंस्की का जोशीला भाषण, तालियों से गूंज उठी संसद; बताया रूस कैसे मचा रहा तबाही

ukraine russia war update: रूस से आजादी की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन का हौसला अब भी मजबूत है. इसका एक मात्र कारण है यूक्रेनियों का जोश और राष्ट्रपति जेलेंस्की का हार न मानने का जज्बा. आज मंगलवार को जेलेंस्की ने युद्ध पर यूरोपीय संसद को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही पुतिन पर हमलों से की. आइये आपको बताते हैं जेलेंस्की के जोशीले भाषण के बारे में...

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy received a standing ovation after his address at European Parliament, said, "We're fighting for our land & our freedom despite the fact that all our cities are now blocked. Nobody is going to break us, we're strong, we're Ukrainians." he said pic.twitter.com/7JEU2Da9xd

