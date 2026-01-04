Advertisement
trendingNow13063356
Hindi Newsदुनियाक्या ट्रंप को पुतिन के खिलाफ भड़का रहे जेलेंस्की? बोले- US को आता है तानाशाहों से निपटना

क्या ट्रंप को पुतिन के खिलाफ भड़का रहे जेलेंस्की? बोले- US को आता है तानाशाहों से निपटना

Putin: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने संकेत दिया कि तानाशाहों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई हो सकती है. उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान को रूस से जोड़कर देखा जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Zelenskyy On Venezuela: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य तानाशाहों के खिलाफ भी इसी तरह कदम उठाए जा सकते हैं. जेलेंस्की ने किसी नेता या देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का संदर्भ रूस और लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे आक्रमण की ओर इशारा करता है. जेलेंस्की ने यूरोपीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के बाद कहा कि अगर तानाशाहों से इस तरह निपटना संभव है तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है. उनके इस व्यंग्यात्मक बयान को कई विश्लेषक रूस और पुतिन के  लिए मान रहे है.

बता दें, मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 3 जनवरी को काराकास में अमेरिकी ऑपरेशन के तहत उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों को पहले अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क में आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला की निगरानी करेगा और देश के तेल भंडार का प्रयोग करेगा.

ये भी पढ़ें: 150 विमान, 5 घंटे की जंग, 40 मौतें... ट्रंप की हरी झंडी से मादुरो को हथकड़ी लगने तक; ऑपरेशन की 10 बड़ी बातें

Add Zee News as a Preferred Source

मादुरो पर अमेरिका में कोकीन की तस्करी के आरोप

बता दें, मादुरो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर 2020 से मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के आरोप हैं. न्याय विभाग ने नए अभियोग में उनके प्रशासन को भ्रष्ट और अवैध सरकार बताते हुए अमेरिका में कोकीन की तस्करी के आरोप भी जोड़े. काराकास पर अमेरिकी हमले में 30 मिनट से कम समय में कई विस्फोट हुए, जिससे नागरिक सड़कों पर उतर आए. वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया जबकि रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की. रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने और मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल करने का आग्रह किया. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

USA

Trending news

'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?