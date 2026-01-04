क्या ट्रंप को पुतिन के खिलाफ भड़का रहे जेलेंस्की? बोले- US को आता है तानाशाहों से निपटना

Zelenskyy On Venezuela: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य तानाशाहों के खिलाफ भी इसी तरह कदम उठाए जा सकते हैं. जेलेंस्की ने किसी नेता या देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का संदर्भ रूस और लगातार यूक्रेन पर किए जा रहे आक्रमण की ओर इशारा करता है. जेलेंस्की ने यूरोपीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के बाद कहा कि अगर तानाशाहों से इस तरह निपटना संभव है तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है. उनके इस व्यंग्यात्मक बयान को कई विश्लेषक रूस और पुतिन के लिए मान रहे है.

बता दें, मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 3 जनवरी को काराकास में अमेरिकी ऑपरेशन के तहत उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों को पहले अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया और फिर न्यूयॉर्क में आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला की निगरानी करेगा और देश के तेल भंडार का प्रयोग करेगा.

ये भी पढ़ें: 150 विमान, 5 घंटे की जंग, 40 मौतें... ट्रंप की हरी झंडी से मादुरो को हथकड़ी लगने तक; ऑपरेशन की 10 बड़ी बातें

Add Zee News as a Preferred Source

मादुरो पर अमेरिका में कोकीन की तस्करी के आरोप

बता दें, मादुरो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर 2020 से मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद और अवैध गतिविधियों के आरोप हैं. न्याय विभाग ने नए अभियोग में उनके प्रशासन को भ्रष्ट और अवैध सरकार बताते हुए अमेरिका में कोकीन की तस्करी के आरोप भी जोड़े. काराकास पर अमेरिकी हमले में 30 मिनट से कम समय में कई विस्फोट हुए, जिससे नागरिक सड़कों पर उतर आए. वेनेजुएला सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया जबकि रूस ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की. रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने और मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल करने का आग्रह किया.