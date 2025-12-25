'काश वह मर जाए...,' क्रिसमस पर जेलेंस्की ने मांगी पुतिन की मौत, प्रभु यीशू से की कामना; सामने आया वीडियो

Russia-Ukraine War: क्रिसमस के मौके पर एक ओर जहां लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और उनकी भलाई की कामना करते हैं तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मृत्यु की कामना की है. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में वह पुतिन का नाम लिए बिना ही भगवान से उनके मरने की कामना कर रहे हैं.

जेलेंस्की ने की पुतिन की हत्या की कामना?

'वॉर इंटेल' नाम के एक 'X' यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने क्रिसमस संबोधन में पुतिन की मृत्यु की कामना की.' वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा,' रूस द्वारा किए गए सभी कष्टों के बावजूद वह उन चीजों पर कब्जा करने या बमबारी करने में सक्षम नहीं है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं.

Zelensky in his Christmas address to the nation wished DEATH upon Putin. pic.twitter.com/fN34Jc8DUC Add Zee News as a Preferred Source — War Intel (@warintel4u) December 24, 2025

वे हैं हमारा यूक्रेनी हृदय, एक-दूसरे पर हमारा विश्वास और हमारी एकता.' पुतिन का नाम लिए बिना जेलेंस्की ने कहा,'आज हम सभी एक ही सपना देखते हैं और हम सभी के लिए एक ही दुआ करते हैं कि 'काश वह मर जाए,' जैसा कि हर कोई अपने मन में कहता है.'

ये भी पढ़ें- 'पापा मुझसे सहन नहीं हो रहा दर्द...,' 8 घंटे तक चीखता रहा शख्स, अस्पताल ने एक न सुनी; कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से भारतीय की मौत

यूक्रेन के लिए की शांति की प्रार्थना

जेलेंस्की ने इसके बाद यूक्रेन में शांति के बारे में बात करते हुए कहा,' लेकिन जब हम ईश्वर की ओर रुख करते हैं तो निश्चित रूप से हम उससे भी बड़ी चीज मांगते हैं. हम यूक्रेन के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं. हम इसके लिए संघर्ष करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं और हम इसके हकदार हैं.' बता दें कि रूसी राष्ट्रपति की यह इच्छा मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को रूस की ओर से यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमले के बाद आई है. इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए और पावर सप्लाई भी बंद हो गई.

ये भी पढ़ें- 'आई हैव ए ड्रीम...,' 17 साल बाद लंदन से ढाका पहुंचे बांग्लादेश के 'क्राउन प्रिंस', पहली रैली में जनता से क्या बोले?

20 पॉइंट वाले प्लान पर क्या बोले जेलेंस्की?

वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अपने संबोधन में आगे कहा,' क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रूसियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि वे वास्तव में क्या हैं. भारी गोलाबारी, सैकड़ों 'शहेद' मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, किंझाल हमले सब कुछ इस्तेमाल किया गया. यही है नास्तिकों का हमला.' बता दें कि हाल ही में इस यूक्रेनी नेता ने पत्रकारों के साथ बातचीत में 20 पॉइंट वाले प्लान का डीटेल भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि जंग समाप्त करने की प्लानिंग के तहत कीव देश के ईस्टर्न इंडस्ट्रीयल सेक्टर से अपनी सेना को वापस बुला लेगा, हालांकि उन्होंने कहा कि यह तभी संभव हो पाएगा जब रूस भी अपनी सेना बुला ले और यह एरिया इंटरनेशनल फोर्सेज की निगरानी में एक डिमिलिटराइज्ड जोन बन जाए.