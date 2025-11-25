'बिलियनेयर ब्राइड' और 'टी टाइकूल' का मिलन, शादी से पहले इंटरनेट पर छाया ये चीनी कपल

Gao Haichun Zhang Junjie Wedding: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चीनी कपल छाया हुआ है. बताया जा रहा है कि ये कपल जल्द ही शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाला है. लेकिन चीन के इस कपल की चर्चा उनकी अमीरी के कारण हो रही है. दोनों ही अरबपति हैं और लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं. चलिए जानते हैं Gao Haichun और Zhang Junjie कौन हैं.

हालांकि, अभी शादी की कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जाता रहा है कि दोनों जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं. जैसे ही इनकी शादी की खबर सामने आई तो इंटरनेट पर उनकी संपत्ति की चर्चा होने लगी. ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कौन हैं जिनकी इतनी चर्चा हो रही है. जानकारी के अनुसार Gao Haichun ट्रिना सोलर कंपनी के फाउंडर Gao Jifan की बेटी हैं. Zhang Junjie की बात करें तो ये न्यूयॉर्क लिस्टेड कंपनी Chagee के मालिक हैं. मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई थी.

हो गया शादी का रजिस्ट्रेशन

ब्लूमबर्ग के अनुसार Zhang Junjie और Gao Haichun ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. इसके अलावा ट्रिना सोलन कंपनी के एक प्रवक्ता का दावा है कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है. जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी लिस्ट होने के बाद Zhang अरबपति बने. आपको बता दें कि Zhang Junjie 2017 में शुरू हुई प्रीमियम चाय ब्रांड के मालिक हैं. अब ये होने वाली शादी इंटरनेट पर छाई हुई है यूजर्स इनकी अमीरी की बातें कर रहे हैं. Gao Haichun की बात करें तो उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है. उन्हें अब अपने माता पिता की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है.

