Hindi Newsदुनिया

'बिलियनेयर ब्राइड' और 'टी टाइकूल' का मिलन, शादी से पहले इंटरनेट पर छाया ये चीनी कपल

Zhang Junjie Gao Haichun Wedding: चीनी कपल Zhang Junjie और Gao Haichun की शादी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. जानकारी के अनुसार दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं लेकिन सोशल मीडिया पर ये अपनी संपत्ति के कारण चर्चाओं में हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:15 PM IST
Gao Haichun Zhang Junjie Wedding: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चीनी कपल छाया हुआ है. बताया जा रहा है कि ये कपल जल्द ही शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाला है. लेकिन चीन के इस कपल की चर्चा उनकी अमीरी के कारण हो रही है. दोनों ही अरबपति हैं और लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं. चलिए जानते हैं Gao Haichun और Zhang Junjie कौन हैं.

हालांकि, अभी शादी की कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जाता रहा है कि दोनों जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं. जैसे ही इनकी शादी की खबर सामने आई तो इंटरनेट पर उनकी संपत्ति की चर्चा होने लगी. ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कौन हैं जिनकी इतनी चर्चा हो रही है. जानकारी के अनुसार Gao Haichun ट्रिना सोलर कंपनी के फाउंडर Gao Jifan की बेटी हैं. Zhang Junjie की बात करें तो ये न्यूयॉर्क लिस्टेड कंपनी Chagee के मालिक हैं. मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई थी.
यह भी पढ़ें: बुढ़ापे के बाद दोबारा हो जाता है जवान! ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव

 

हो गया शादी का रजिस्ट्रेशन
ब्लूमबर्ग के अनुसार Zhang Junjie और Gao Haichun ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. इसके अलावा ट्रिना सोलन कंपनी के एक प्रवक्ता का दावा है कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है. जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी लिस्ट होने के बाद Zhang अरबपति बने. आपको बता दें कि Zhang Junjie 2017 में शुरू हुई प्रीमियम चाय ब्रांड के मालिक हैं. अब ये होने वाली शादी इंटरनेट पर छाई हुई है यूजर्स इनकी अमीरी की बातें कर रहे हैं. Gao Haichun की बात करें तो उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है. उन्हें अब अपने माता पिता की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

