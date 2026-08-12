/जिम्बाब्वे में बड़ा हादसा, 90 यात्रियों को ले जा रही नाव झील में पलटी; 15 की मौत और 20 लापता

जिम्बाब्वे में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां करिबा झील में करीब 114 यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई. इस हादसे मे कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 से अधिक लोग लापता हैं. बताया जा रहा है कि नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे. नाव पर कुल 90 लोगों के सवार होने की क्षमात थी.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को जिम्बाब्वे की करिबा झील में यह हादसा हुआ है. नाव उत्तरी शहर करिबा और कई द्वीपों और मछली पकड़ने के शिविरों के बीच परिवहन का काम करती थी. बताया जा रहा है कि झील में तेज लहरों से टकराने के बाद पलट गई.
बता दें कि करिबा झील जिम्बाब्वे की जाम्बिया के साथ सीमा पर स्थित है. यह राजधानी हरारे से 300 किलोमीटर (185 मील) से अधिक उत्तर-पूर्व में है। सबसे खास बात है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव रहित झील है. पुलिस ने कहा कि 90 से अधिक लोगों और पांच क्रू मेंबर सदस्यों को लेकर जा रही नाव पलटी.
पुलिस के साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब नाव खराब मौसम में भी सामान्य रूप से रवाना हो गई. माना जा रहा है कि नाव लहरों से टकराई होगी, जिसके बाद उसका इंजन बंद हो गया होगा. अधिकारियों ने बताया कि इसमें 60 से अधिक लोगों को बचाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि नाव में केवल 90 यात्रियों की क्षमता थी, लेकिन कम से कम 114 व्यस्क और पांच क्रू मेंबर सवार थे.
जिम्बाब्वे की करिबा झील दुनिया की पहली सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है. क्षेत्रफल के हिसाब से करिबा झील दुनिया सबसे बड़ी है और इसका एरिया 5,400 वर्ग किलोमीटर के करीब है.
यह झील जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थिति है. झील अफ्रीका की सबसे प्रसिद्ध और विशाल मानव निर्मित झीलों में फेमस है.
जाम्बेजी नदी पर बनी इस झील का निर्माण करिबा बांध के बनने के बाद हुई थी. बांधा का निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ था. वहीं, झील में पानी भरने की प्रक्रिया 1960 के दशक के शुरुआत में पूरी की गई थी.