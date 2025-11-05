Zohran Mamdani: महज 9% मुस्लिम आबादी वाले न्यूयॉर्क में ममदानी ने पेश की नजीर! 133 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

Who is Zohran Mamdani: डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने बुधवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को हराया और शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं. 34 साल के ममदानी अब 1 जनवरी 2026 से अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की बागडोर संभालेंगे. 133 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर किसी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार को चुना गया है.

जोहरान ममदानी युगांडा के विद्वान महमूद ममदानी और मशहूर भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं. उनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था. जोहरान का बचपन युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और आखिर में न्यूयॉर्क शहर में बीता.

जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास

अपनी जीत के बाद अपनी पहली एक्स पोस्ट में ममदानी ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सिटी हॉल में एक न्यूयॉर्क मेट्रो ट्रेन खुलती दिखाई दे रही थी और दीवार पर 'जोहरान फॉर न्यू यॉर्क सिटी' लिखा हुआ था. सिटी हॉल वह जगह है, जहां मेयर ऑफिस स्थित है.

जोहरान ममदानी ने जून में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में भी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हरा दिया था. वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा ने कुओमो के खेमे के बढ़ते दबाव के बावजूद नाम वापस लेने से इनकार कर दिया था. इस चुनाव ने पूरे देश का ध्यान खींचा.

ट्रंप-मस्क ने जमकर की थी आलोचना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की भारी आलोचना के बावजूद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को चुनाव में सफलता मिली. चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ममदानी को कम्युनिस्ट उम्मीदवार बताते हुए उनकी निंदा की थी और चेतावनी दी थी कि अगर वह चुने गए तो न्यूयॉर्क शहर के लिए फंडिंग कम की जा सकती है.

ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा था, 'अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत कम संभावना है कि मैं फेडरल फंड में न्यूनतम जरूरी राशि के अलावा कोई और योगदान दूं.' उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई यहूदी शख्स जोहरान ममदानी को वोट देता है, वह मूर्ख है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें यहूदी विरोधी बताया.

एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतते हैं, तो यह बेहद असंभव है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए जरूरी न्यूनतम राशि के अलावा संघीय निधि का योगदान करूं, क्योंकि एक कम्युनिस्ट मेयर होने के नाते इस महान शहर के आगे बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है. एक कम्युनिस्ट की अगुआई में यह स्थिति और भी बदतर हो सकती है और मैं बतौर इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता.'

वहीं एलन मस्क ने भी ममदानी की काफी आलोचना की थी. मस्क ने सवाल उठाया कि बैलेट पेपर पर ममदानी का दो बार नाम छपा है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी का बैलेट पेपर स्कैम है. आईडी की कोई जरूरत नहीं है और दूसरे मेयर उम्मीदवारों का नाम दो बार है.

क्या बदल गई न्यूयॉर्क शहर की सोच?

दरअसल सियासी पंडित ममदानी की जीत को न्यूयॉर्क की बदलती सामाजिक विविधता और सियासी सोच का प्रतीक मान रहे हैं. उनकी इस जीत को आम आदमी से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई, मकानों का किराया और समानता पर आधारिक एक नए अध्याय की शुरुआत कहा जा रहा है.

ममदानी ने एंड्रूय कुओमो को शिकस्त दी. ममदानी को 10.3 लाख से अधिक वोट मिले हैं. अब नजर डालते हैं न्यूयॉर्क शहर की संस्कृति और आबादी पर.

क्या है आबादी का लेखा-जोखा

न्यूयॉर्क शहर में हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी समेत कई अन्य समुदाय रहते हैं. यहां ईसाइयों की आबादी 48 फीसदी है. इनमें से कैथोलिक 27 फीसदी और प्रोटेस्टेंट 19 फीसदी हैं. मुस्लिम आबादी 9 फीसदी है. हिंदू और बौद्धों की आबादी 2-2 प्रतिशत है. जबकि 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो खुद को नास्तिक बताते हैं. न्यूयॉर्क में धार्मिक समूहों से जुड़ा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है.

न्यूयॉर्क सिटी में मुस्लिम जनसंख्या अल्पसंख्यक है. लेकिन क्वींस जैसी जगहों पर वह काफी एक्टिव हैं. इस जगह को डेमोक्रेटिक पार्टी का किला माना जाता है. यहां डेमोक्रेट्स के करीब 70-75 वोटर्स और रिपब्लिकन के 20-25 फीसदी मतदाता हैं.

न्यूयॉर्क शहर में करीब 10 लाख मुसलमान रहते हैं. इनमें से 3.5 लाख मतदाता पंजीकृत हैं. 2021 में महज 12 प्रतिशत लोगों ने ही वोट डाला था. लेकिन इस बार ना सिर्फ दक्षिण एशियाई बल्कि मुसलमानों ने भी बढ़-चढ़कर वोट डाला है.