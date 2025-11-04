New York Mayor Election: वोट डालते ही जोहरान ममदानी ने साधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना, समर्थकों को दिया ऐसा भरोसा

Zohran Mamdani After Casting Vote: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने चुनाव के दिन वोट डालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ डटे रहने का संकल्प लिया. न्यूयॉर्कवासियों के प्रति अपने कमिटमेंट पर जोर देते हुए, ममदानी ने कहा कि वो शहर के हर एक डॉलर के लिए लड़ेंगे और यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों और सार्वजनिक मंचों सहित हर मौजूद जरिये का इस्तेमाल करेंगे.

ट्रंप पर साधा निशाना

उन्होंने ट्रंप की हालिया बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क शहर को धन देना या न देना उनका अपना फैसला है, और ऐसे बयानों को फेडरल पावर का दुरुपयोग बताया. ममदानी ने जोर देकर कहा कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो धन कम करने की ट्रंप की धमकियों से वो नहीं डरेंगे, और कहा कि ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक बयानबाजी हैं, क़ानून नहीं. उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रशासन कानून को बनाए रखने और सभी न्यूयॉर्कवासियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर फोकस करेगा, ठीक उसी तरह जैसे अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स (Attorney General Letitia James) ने ट्रंप को जवाबदेह ठहराया है.

ट्रंप ने क्या कहा था?

डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि अगर जोहरान ममदानी मेयर इलेक्शन जीतते हैं तो वो "शहर पर कब्जा कर लेंगे", साथ ही राज्य विधानसभा सदस्य को "गिरफ्तार कर डिपोर्ट" कर देंगे, जो युगांडा (Uganda) में पैदा हुए थे, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं.



Add Zee News as a Preferred Source

समर्थकों का कहा शुक्रिया

अपने अभियान पर विचार करते हुए, ममदानी ने 1,00,000 से ज्यादा वालंटियर्स का आभार जताया और कहा कि इस अभियान का मकसद न्यूयॉर्क को देश के सबसे महंगे शहर से सभी निवासियों के लिए किफायती शहर में बदलना है. उन्होंने बढ़ते किराए, भरोसे की कमी वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाई लिविंग कॉस्ट के कारण मजबूर परिवारों के पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर बात की.

बदलाव का वादा

ममदानी ने आशावाद (Optimism) का मैसेज देते हुए अपने भाषण को खत्म किया और मतदाताओं से बदलाव लाने और "अतीत की राजनीति" को खत्म करने के लिए इस मौके का फायदा उठाने की गुजारिश. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में अर्जेंसी, समानता और जवाबदेही पर आधारित एक "नए दिन" का वक्त आ गया है.

जीत के मायने क्या होंगे?

अगर ममदानी ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो इस शहर के पहले मुस्लिम मेयर और दशकों में सबसे युवा नेता बना देगी. चूंकि वो भारतीय मूल के हैं इसलिए इसलिए इंडियन मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं. वो अपने विचारों को लोकतांत्रिक समाजवादी बताते हैं, देखना होगा कि वो न्यूयॉर्क के वोटर्स को कितना लुभा पाते हैं.

(इनपुट-रॉयटर्स)