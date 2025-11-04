Advertisement
trendingNow12988849
Hindi Newsदुनिया

New York Mayor Election: वोट डालते ही जोहरान ममदानी ने साधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना, समर्थकों को दिया ऐसा भरोसा

Zohran Mamdani on Donald Trump: जोहरान मददानी और डोनाल्ड ट्रंप घुर राजनीतिक विरोधी है, इसलिए न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के दिन भी दोनों नेताओं के बीच तल्ख बयानबाजी देखने को मिली. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New York Mayor Election: वोट डालते ही जोहरान ममदानी ने साधा डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना, समर्थकों को दिया ऐसा भरोसा

Zohran Mamdani After Casting Vote: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने चुनाव के दिन वोट डालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के खिलाफ डटे रहने का संकल्प लिया. न्यूयॉर्कवासियों के प्रति अपने कमिटमेंट पर जोर देते हुए, ममदानी ने कहा कि वो शहर के हर एक डॉलर के लिए लड़ेंगे और यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों और सार्वजनिक मंचों सहित हर मौजूद जरिये का इस्तेमाल करेंगे.

ट्रंप पर साधा निशाना
उन्होंने ट्रंप की हालिया बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क शहर को धन देना या न देना उनका अपना फैसला है, और ऐसे बयानों को फेडरल पावर का दुरुपयोग बताया. ममदानी ने जोर देकर कहा कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो धन कम करने की ट्रंप की धमकियों से वो नहीं डरेंगे, और कहा कि ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक बयानबाजी हैं, क़ानून नहीं. उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रशासन कानून को बनाए रखने और सभी न्यूयॉर्कवासियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर फोकस करेगा, ठीक उसी तरह जैसे अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स (Attorney General Letitia James) ने ट्रंप को जवाबदेह ठहराया है.

ट्रंप ने क्या कहा था?
डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि अगर जोहरान ममदानी मेयर इलेक्शन जीतते हैं तो वो "शहर पर कब्जा कर लेंगे", साथ ही राज्य विधानसभा सदस्य को "गिरफ्तार कर डिपोर्ट" कर देंगे, जो युगांडा (Uganda) में पैदा हुए थे, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं.
 

Add Zee News as a Preferred Source

समर्थकों का कहा शुक्रिया
अपने अभियान पर विचार करते हुए, ममदानी ने 1,00,000 से ज्यादा वालंटियर्स का आभार जताया और कहा कि इस अभियान का मकसद न्यूयॉर्क को देश के सबसे महंगे शहर से सभी निवासियों के लिए किफायती शहर में बदलना है. उन्होंने बढ़ते किराए, भरोसे की कमी वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाई लिविंग कॉस्ट के कारण मजबूर परिवारों के पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर बात की.

बदलाव का वादा
ममदानी ने आशावाद (Optimism) का मैसेज देते हुए अपने भाषण को खत्म किया और मतदाताओं से बदलाव लाने और "अतीत की राजनीति" को खत्म करने के लिए इस मौके का फायदा उठाने की गुजारिश. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में अर्जेंसी, समानता और जवाबदेही पर आधारित एक "नए दिन" का वक्त आ गया है.

जीत के मायने क्या होंगे?
अगर ममदानी ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो इस शहर के पहले मुस्लिम मेयर और दशकों में सबसे युवा नेता बना देगी. चूंकि वो भारतीय मूल के हैं इसलिए इसलिए इंडियन मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं. वो अपने विचारों को लोकतांत्रिक समाजवादी बताते हैं, देखना होगा कि वो न्यूयॉर्क के वोटर्स को कितना लुभा पाते हैं.

(इनपुट-रॉयटर्स)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Zohran MamdaniDonald TrumpNew YorkNew York CityNew York City Mayor ElectionNew York mayor Election

Trending news

दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ