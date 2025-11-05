मामा-बाबा थैंक्यू...जीत के बाद भावुक हुए जोहरान ममदानी, जवाहर लाल नेहरू की वो लाइन दोहराई

Zohran Mamdani: जोहरान ममदानी ने इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर जीत हासिल कर ली है. अपनी जीत के बाद जोहरान ममदानी एक जोशीला भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र किया.
Trending Photos
Zohran Mamdani Winning Speech: डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर ली है और इस तरह वे शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं. जीत के बाद ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क के लोगों ने 'परिवर्तन का जनादेश' दिया है. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा,'न्यूयॉर्क आज रात आपने बदलाव का आदेश दिया है एक नई राजनीति का आदेश, एक ऐसे शहर का आदेश जहां रहना मुमकिन हो और ऐसी सरकार का आदेश जो लोगों के लिए काम करे.' ममदानी अपने भाषण में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र किया.
CNN के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ममदानी ने इस जीत को 'हर मुश्किल के खिलाफ' मिली जीत बताया. उन्होंने समर्थकों से कहा, भविष्य अब हमारे हाथों में है. इस दौरान भीड़ 'जोहरान, जोहरान' के नारे लगाती रही. ममदानी ने कहा,'दोस्तों हमने एक राजनीतिक वंश को हिला दिया है.' यह बात उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी एंड्रयू क्यूमो पर निशाना साधते हुए कही. उन्होंने कहा कि यह जीत न्यूयॉर्क के हर आम नागरिक की है, टैक्सी ड्राइवरों से लेकर लाइन कुक्स तक.
ममदानी ने याद किया कि उन्होंने सिटी हॉल के बाहर टैक्सी ड्राइवर रिचर्ड के साथ 15 दिन की भूख हड़ताल की थी. उन्होंने मुस्कराते हुए कहा,'भाई अब हम सिटी हॉल के अंदर हैं.' उन्होंने बताया कि उनकी पूरी मुहिम न्यूयॉर्क के मेहनतकश लोगों के लिए थी. बोडेगा मालिकों, नर्सों और मजदूरों के लिए है. उन्होंने कहा,'यह शहर तुम्हारा है और यह लोकतंत्र भी तुम्हारा है.'
जवाहर लाल नेहरू को याद करते हुए जोहरान ममदानी, देखिए वीडियो
#WATCH | Newly-elected Mayor of New York City, Zohran Mamdani says, "Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds… pic.twitter.com/42Vef68kgj
— ANI (@ANI) November 5, 2025
अपने भाषण के दौरान जोहरान ममदानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा,'आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं. नेहरू ने कहा,'इतिहास में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब हम पुराने से निकलकर नए युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और लंबे समय से दबा हुआ राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है. आज रात, न्यूयॉर्क ने वही किया है. यह नया दौर स्पष्टता, साहस और दूरदृष्टि की मांग करता है.
बता दें कि जवाहर लाल नेहरू ने यह भाषण यह पंक्ति जवाहरलाल नेहरू के 'नियति से साक्षात्कार' भाषण की है , जो उन्होंने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर दिया था.
इस दौरान ममदानी कई बार भावुक से भी दिखे, हालांकि उन्होंने अपनी आवाज को जरा भी धीमा नहीं होने नहीं दिया. जोहरान ममदानी ने अपने भारतीय माता-पिता को याद करते हुए इंडियन अंदाज में 'मामा-बापा' कहकर पुकारा. साथ ही उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे आपका बेटा होने पर फक्र है.
जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के सबसे युवा, पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मूल के प्रवासी मेयर बने हैं. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार उन्हें 50.4% वोट मिले, जबकि उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एंड्रयू कूमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को हराया. जोहरान ममदानी की यह जीत न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बड़ी है, बल्कि यह न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ती है.