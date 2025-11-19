Advertisement
'भारतीयों-यहूदियों से नफरत करते हैं ममदानी'; क्या उनके पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं?

Eric Trump on Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी को लेकर ट्रंप के बेटे ऐरिक ट्रंप ने कहा कि वो हिंदुस्तानियों और यहूदियों से नफरत करते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात करते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:29 AM IST
'भारतीयों-यहूदियों से नफरत करते हैं ममदानी'; क्या उनके पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं?

Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर तीखा हमला किया है. एरिक ने आरोप लगाया कि ममदानी 'भारतीयों से नफरत करते हैं', साथ ही उन्हें कम्युनिस्ट कहा और कहा कि वह यहूदियों से भी नफरत करते हैं. इसके अलावा एरिक ने कहा कि ममदानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहते हैं.

'भारतीयों-यहूदियों से नफरत करते हैं ममदानी'

एक टीवी इंटरव्यू में एरिक ट्रंप ने कहा,'दुनिया में कोई शहर न्यूयॉर्क जैसा नहीं है लेकिन अब यहां एक समाजवादी या कम्युनिस्ट आ गया है, जिसे आप जो भी कहें, जो नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहता है, यहूदियों से नफरत करता है, भारतीयों से नफरत करता है और पुलिस फंडिंग खत्म करना चाहता है. इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते. यह बहुत दुखद है.'

ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट एरिक ने कहा कि नए मेयर को सिर्फ इतना करना है कि 'सड़कों को सुरक्षित रखें, शहर को साफ रखें, टैक्स को उचित रखें.' उनका मानना है कि अगर सरकार फालतू दखल नहीं देगी तो न्यूयॉर्क अपने आप तरक्की करेगा.

1 जनवरी को पद संभालेंगे ममदानी

जोहरान ममदानी इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए. वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और उन्होंने इतिहास रचते हुए शहर के पहले मुस्लिम मेयर और सौ साल में सबसे युवा मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया है. वे 1 जनवरी को पद संभालेंगे. विवाद की बड़ी वजह ममदानी का वह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो वे उन्हें गिरफ्तार करवाएंगे.

ICC के गिरफ्तारी वारंट पर बोले थे ममदानी

जोहरान ममदानी ने यह बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के जरिए नवंबर 2024 में जारी गिरफ्तारी वारंट के संदर्भ में कही थी. ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क 'अंतरराष्ट्रीय कानून' में यकीन करता है और ICC के आदेश का सम्मान करना उसकी जिम्मेदारी है. ऐसा उन्होंने कोई एक बार नहीं बल्कि बार-बार दोहराया कि अगर नेतन्याहू शहर में आते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा.

क्या मेयर विदेशी पीएम को गिरफ्तार कर सकता है?

हालांकि इसको लेकर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ममदानी एक शहर के मेयर रहते हुए किसी विदेशी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की ताकत रखते हैं? दरअसल ऐसा आम तौर पर बहुत मुश्किल है, मेयर यानी लोकल गवर्नमेंट के पास कानूनी और व्यावहारिक तौर पर इतना ताकत नहीं होती है कि स्वतंत्र रूप से किसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार सके. भले ही ICC ने उस नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो.

विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामले

इसके अलावा अमेरिकी संविधान और कानून में विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संघीय सरकार (फेडरल) का दायरा बहुत बड़ा है. एक मेयर या सिटी गवर्नमेंट 'लोकल' ताकतें रखने की हैसियत से उनकी पुलिस या अन्य एजेंसियां ऐसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में कार्रवाई करने की कानूनी ताकत नहीं रख सकतीं, खासकर जब वह हाई-प्रोफाइल विदेशी नेता हो.

