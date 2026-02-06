Advertisement
trendingNow13099686
Hindi Newsदुनियाईरान में नहीं दिखता अत्याचार...? हिजाब को शक्ति बताकर घिरे ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर से लोगों ने पूछ लिए सवाल

ईरान में नहीं दिखता अत्याचार...? हिजाब को 'शक्ति' बताकर घिरे ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर से लोगों ने पूछ लिए सवाल

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी हिजाब का समर्थन करके फंस गए हैं. उन्होंने हिजाब को मुस्लिम विरासत की भक्ति और जश्न का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 06, 2026, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान में नहीं दिखता अत्याचार...? हिजाब को 'शक्ति' बताकर घिरे ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर से लोगों ने पूछ लिए सवाल

New York City Mayor: दुनियाभर में चर्चाओं में रहने वाले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार ममदानी हिजाब का समर्थन करके घिर गए हैं. वर्ल्ड हिजाब डे पर ममदानी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम दुनिया भर की उन मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के विश्वास, पहचान और गर्व का जश्न मनाते हैं जो हिजाब पहनना चुनती हैं, जो मुस्लिम विरासत की भक्ति और जश्न का एक शक्तिशाली प्रतीक है. उनकी इस पोस्ट को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है और इसपर लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

तो आप क्यों चुप रहे?
ईरानी-अमेरिकी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने ममदानी को टारगेट करते हुए लिखा कि आप वर्ल्ड हिजाब डे मना रहे हैं.  ईरान में बाल ढकने से मना करने पर मारी जा रही महिलाओं पर आप चुप रहे, उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप क्यों चुप रहे? उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि मेयर ममदानी, जब ईरान में बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, तो आपने चुप्पी साध ली. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाओं को जेल में डाला जा रहा
एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मिस्टर ममदानी सच में? अभी? सच कहूं तो, मैं अपने ही खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क में टॉर्चर महसूस कर रही हूं, जब मैं आपको “वर्ल्ड हिजाब डे” मनाते हुए देख रही हूं, जबकि मेरे घायल देश, ईरान में औरतों को हिजाब और उसके पीछे की इस्लामिक सोच को मना करने पर जेल में डाला जा रहा है, गोली मारी जा रही है और मार दिया जा रहा है. आपकी तरफ से हमदर्दी का एक भी शब्द नहीं, एकजुटता का कोई इजहार नहीं. ईरान में अभी हो रहे नरसंहार की एक भी खोखली बुराई नहीं, जश्न के साथ आपकी चुप्पी शर्मनाक है, आप औरतों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे जेलर के साथ खड़े हैं.

अर्थशास्त्री ने लिखी ये बात
इसके अलावा तुर्की-अमेरिकी अर्थशास्त्री तैमूर कुरान ने लिखा कि सबसे पहले, हिजाब इस्लाम के अंदर बंटवारे की निशानी भी है, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और दूसरी जगहों पर, लाखों “औरतें और लड़कियां” (लेकिन मर्द और लड़के भी) हिजाब को ज़ुल्म और पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं. वर्ल्ड हिजाब डे इन दूसरे मुसलमानों की “आस्था, पहचान और गर्व” को कम करता है. दूसरी बात, किसी एक धर्म के कुछ लोगों के पसंदीदा कपड़ों के स्टाइल को सेलिब्रेट करना धार्मिक भेदभाव है. क्या NYC ऑर्थोडॉक्स यहूदी मर्दों के सम्मान में वर्ल्ड यारमुल्के डे मनाएगा? या सिख मर्दों के विश्वास का जश्न मनाने के लिए वर्ल्ड टर्बन डे मनाएगा? आखिर में, पहचान की राजनीति US की राजनीति में एक अस्थिर करने वाली और ध्रुवीकरण करने वाली ताकत रही है. NYC का यह कदम आग में घी डालने जैसा है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Zohran Mamdani

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना