दुनिया

ट्रंप का टूटा गुरूर, न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर, जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, वर्जीनिया में बनीं पहली महिला गवर्नर, एक-एक सीट की डिटेल्स

Zohran Mamdani will win New York City mayoral election: अमेरिका के 2025 ऑफ-ईयर चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को बड़ा झटका दिया है.न्यूयॉर्क सिटी में 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान मामदानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनकर इतिहास रच दिया. वहीं, वर्जीनिया में पूर्व सांसद अबिगेल स्पैनबर्गर पहली महिला गवर्नर चुनी गईं. ये चुनाव ट्रंप के ये उनके एजेंडे पर जनता की राय का एक आईना बना है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 05, 2025, 08:37 AM IST
Abigail Spanberger elected Virginia governor: अमेरिका में मंगलवार को हुए ऑफ-ईयर चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका लगा है. अभी तक के परिणाम में न्यूयॉर्क सिटी में 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान मामदानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर शहर के पहले मुस्लिम और एशियन-अमेरिकन मेयर बनने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, वर्जीनिया में पूर्व सांसद अबिगेल स्पैनबर्गर पहली महिला गवर्नर चुनी गईं हैं. न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट मिकी शेरिल की जीत ने ट्रंप समर्थकों को निराश किया है.

ट्रंप का टूटा गुरूर!
एक्जिट पोल्स के अनुसार, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में 40% वोटरों ने ट्रंप विरोध में वोट डाला, जबकि केवल 13-15% ने उनका समर्थन किया. ये नतीजे ट्रंप की नीतियों (महंगाई, टैरिफ, इमिग्रेशन) पर जनता के असंतोष को दर्शाते हैं और 2026 मिडटर्म चुनावों के लिए डेमोक्रेट्स को मजबूती देते हैं. सरल भाषा में कहे तो ट्रंप की नीतियों और उनकी पार्टी का दबदबा अब कम होता दिख रहा है.

आइए, एक-एक सीट की डिटेल्स देखें.

न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव: जोहरान मामदानी की प्रोग्रेसिव जीत
एनबीसी न्यूज और एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने जोहरान मामदानी को विजेता घोषित किया है. मामदानी ने इंडिपेंडेंट एंड्र्यू क्यूमो (पूर्व गवर्नर) और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा को हराया है.  मामदानी NYC के पहले मुस्लिम, एशियन-अमेरिकन और दशकों में सबसे युवा मेयर बने. ट्रंप ने उन्हें "कम्युनिस्ट" कहा और फेडरल फंडिंग रोकने की धमकी दी, लेकिन युवा वोटर्स ने जवाब अपने हिसाब से दिया.

ट्रंप ने कहा था 'कम्युनिस्ट'
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के ही रहने वाले हैं. उन्होंने मामदानी को “कम्युनिस्ट” कहा और चेतावनी दी कि वो शहर को “खराब” कर देंगे. लेकिन वोटरों ने ट्रंप की बात नहीं मानी. मामदानी की जीत डेमोक्रेट्स के प्रोग्रेसिव गुट की ताकत दिखाती है.

क्यूमो की वापसी का सपना टूटा
एंड्र्यू क्यूमो 3 बार गवर्नर रह चुके हैं। 2021 में सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया था। इस बार वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर आए. लेकिन मामदानी ने जून में प्राइमरी में और अब जनरल इलेक्शन में उन्हें हरा दिया. रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा भी रेस में थे, लेकिन वो 8% वोट ही ला पाए.

वर्जीनिया गवर्नर चुनाव: अबिगेल स्पैनबर्गर की ऐतिहासिक जीत, बनीं पहली महिला गर्वनर
डेमोक्रेट अबिगेल स्पैनबर्गर ने रिपब्लिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर विंसम इयरल-सियर्स को करारी शिकस्त दी हैं. AP और NBC  ने स्पैनबर्गर को विजेता घोषित किया है. शुरुआती वोट काउंट (लगभग 50% वोट्स) में स्पैनबर्गर 55% से आगे थीं, जबकि इयरल-सियर्स को 44% मिले. कुल वोट्स का अनुमान: 3.5 मिलियन है.

न्यू जर्सी गवर्नर चुनाव: मिकी शेरिल की वापसी
एनबीसी न्यूज ने मिकी शेरिल को विजेता घोषित किया है. शेरिल ने रिपब्लिकन जैक सिएटेरेली को 52.4% बनाम 47.1% से पराजित किया है.

कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 50: रीडिस्ट्रिक्टिंग पासप्रोपोजिशन 50 58% मतों से पास हुआ, जो राज्य विधानमंडल को कांग्रेस सीटों की पुनर्सीमांकन की शक्ति देता है. 

