चर्चाओं में पति, लेकिन पत्नी गायब... कहां है जोहरान ममदानी की सीरियन वाइफ रमा दुवाजी?

Zohran Mamdani Mayor Election: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आज भारतीय समयनुसार 3 बजकर 30 मिनट पर मेयर पद का चुनाव होने वाला है. इस चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत तय मानी जा रही है. अगर वह जीतते हैं तो वह न्यूयॉर्क सिटी के सबसे युवा और पहले मुस्लिम मेयर होंगे. ममदानी के पूरे चुनावी कैंपेन में उनकी पत्नी रमा दुवाजी कहीं भी नजर नहीं आईं. उन्होंने अपने पति की डीबेट में शामिल न होने का भी फैसला किया है.

ममदानी के साथ क्यों नजर नहीं आई रमा दुवाजी

यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि रमा दुवाजी अपने पति जोहरान ममदानी के पूरे अभियान से गायब रहीं, हालांकि उन्होंने बैकग्राउंड में रहकर अपने पति की पूरी मदद की. 28 साल की रमा दुवाजी पेशे से कलाकार हैं. उन्होंने वोट मांगने के लिए अपने पति के लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया और न ही किसी टीवी या मैग्जीन प्रोफाइल में शामिल होने के लिए राजी हुई, लेकिन वह ममदानी के साथ कॉमेडी सेंट्रल के 'द डेली शो' में 10 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ में बैठने गईं. 'CNN'की रिपोर्ट के मुताबिक दुवाजी ने चुनाव प्रचार के दौरान इंटरव्यू देने से मना कर दिया था और न ही यह स्पष्ट है कि अगर ममदानी मेयर चुने जाते हैं तो उनकी कोई आधिकारिक भूमिका होगी या नहीं.

ये भी पढ़ें- जोहरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क को नहीं... मेयर चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने खेला गेम, अब क्या करेंगे वोटर्स?

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं रमा दुवाजी?

बता दें कि जोहरान ममदानी और रमा दुवाजी की मुलाकात साल 2021 में डेटिंग एप 'हिंज' में हुई थी. उस दौरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे. दुवाजी का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने साल 2024 में अपनी सगाई से कई महीने पहले ही ममदानी के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना पर चर्चा की थी. दुवाजी मूल रूप से सीरिया की हैं, हालांकि उनका जन्म ह्यूस्टन में हुआ था और वह टेक्सास में रहती थीं. जब वह 9 साल की थीं उनका परिवार दुबई चला गया था. उन्होंने कतर में वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की थी.

ये भी पढ़ें- पुतिन या जिनपिंग डील करना किससे आसान? ट्रंप ने इस नेता को बता दिया चालाक

ममदानी की आलोचना

रमा दुवाजी ने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से इलस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है. ममदानी के मेयर पद के लिए अपना दावा पेश करने के बाद दुबई में उनकी सगाई की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं, जिस पर काफी हमला किया गया था. सोशलिस्ट कैंडिडेट होने के कारण उनकी दुबई में लैविश इंगेजमेंट को लेकर ममदानी की काफी आलोचना की गई थी. 'CNN'के मुताबिक दुवाजी ने ममदानी के कैंपेन के दौरान उनके आर्ट सेक्शन में मदद की. वह उनके डिजिटल कैंपेन में आइकनोग्राफी, फॉन्ट, कलर और डिजिटल सेंसटिबिलिटी को बहतर बनाने में मदद कर रही थीं.