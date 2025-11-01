न्यूयॉर्क में मेयर बनने की ख्वाहिश, गुरुद्वारे में PM मोदी के खिलाफ ये क्या कह गए जोहरान ममदानी?

Zohran Mamdani: अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है. इस पद के लिए चुनाव में उतरे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को एक गुरुद्वारे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार और पीएम मोदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है. इसके अलावा उन्होंने शहर के मौजूदा मेयर मेयर एरिक एडम्स को लेकर कहा कि उन्होंने शहर को काफी महंगा कर दिया है.

पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान

ममदानी ने कहा कि एडम्स ने भारत सरकार और पीएम मोदी से नजदीकी बढ़ाई है, जो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है. उनके इस बयान पर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की जनता किसे अपना मेयर चुनती है यह हमारा मामला नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे में जोहरान ने जो कहा वह बेहद परेशान करने वाला है. बता दें कि खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने वाले ममदानी ने चुनाव से पहले के आखिरी वीकेंड में अपनी बढ़त बनाए रखी है.

क्या है ममदानी का एजेंडा?

ममदानी के एजेंडे में रेंट फ्रीज, फ्री बस सर्विस, फ्री चाइल्डकेयर और नगर निगम द्वारा संचालित किराने की दुकानों की स्थापना शामिल है. इन योजनाओं को वे कॉर्पोरेट टैक्स और अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर फंड करने की बात कर रहे हैं. शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को ममदानी ने एल्महर्स्ट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की, टैक्सी ड्राइवरों से बात की और एक 1199 यूनियन ऑर्गनाइजर से बातचीत की, जो पेंसिल्वेनिया से 2 घंटे की यात्रा करके न्यूयॉर्क में काम करता है क्योंकि उनके लिए शहर में रहना संभव नहीं है.

NYPD को लेकर बयान

न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने कुओमो को समर्थन दिया है, हालांकि वे चुनाव से बाहर हो चुके हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट पुलिस (NYPD) में 5,000 नए अधिकारियों की भर्ती की योजना की घोषणा की है, जिसकी लागत 2029 तक 315.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. ममदानी ने इस योजना को अव्यवहारिक बताया और कहा,' सुरक्षा सिर्फ हेडकाउंट से नहीं आती, बल्कि न्यायसंगत व्यवस्था से आती है.' ममदानी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वह चुने जाते हैं तो NYPD कमिश्नर जेसिका टिश को उनके पद पर बनाए रखेंगे और डिपार्टमेंच ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी नाम से नया विभाग बनाएंगे.

