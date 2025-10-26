'9/11 हमले के बाद मेरी आंटी...,'जोहरान ममदानी की टिप्पणी से क्यों झल्लाए जेडी वेंस? कह दी ये बड़ी बात

World News In Hindi: अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेता जोहरान ममदानी ने हाल ही में 9/11 हमले को लेकर एक टिप्पणी की थी. जोहरान ने कहा था कि उनकी चाची ने 9/11 के हमलों के बाद मेट्रो लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वह हिजाब में सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं. उनकी इस टिप्पणी पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जोहरान के मुताबिक 9/11 की असली पीड़ित उनकी चाची थीं, जिन्हें कथित रूप से बुरी नजरों से देखा गया था.

जोहरान ममदानी की टिप्पणी

बता दें कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ममदानी ने न्यूयॉर्क के मुसलमानों के सामने आने वाली अपमानजनक स्थितियों के बारे में बोलते हुए यह टिप्पणी की थी. ब्रोंक्स की एक मस्जिद के बाहर मुस्लिम नेताओं से घिरे ममदानी ने कहा,' मैं अपनी मौसी की याद में बात करना चाहता हूं, जिन्होंने 11 सितंबर के बाद मेट्रो में यात्रा करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें हिजाब में सुरक्षित महसूस नहीं होता था.' उन्होंने यह भी बताया कि कैसे राजनीति में आने पर उन्हें अपने धर्म को अपने तक ही सीमित रखने की सलाह दी गई थी.

मुस्लिम निवासियों को सिखाए गए सबक

ममदानी ने कहा,' ये वो सबक है, जो न्यू यॉर्क के बहुत से मुस्लिम निवासियों को सिखाए गए हैं और पिछले कुछ दिनों में ये सबक एंड्रयू कुओमो, कर्टिस स्लीवा और एरिक एडम्स के क्लोजिंग मैसेज बन गए हैं.' बता दें कि कर्टिस स्लीवा और एंड्रयू कुओमो न्यूयॉर्क मेयर पद के चुनाव में ममदानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. स्लीवा रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, जबकि कुओमो निर्दलीय उम्मीदवार हैं. एरिक एडम्स वर्तमान मेयर हैं, जो इस बार चुनाव से बाहर हो गए हैं. बता दें कि जेडी वेंस ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा,' जोहरान के मुताबिक 9/11 की असली पीड़ित उनकी चाची थीं, जिन्हें कथित रूप से बुरी नजरों से देखा गया था.'

'हर मुसलमान का सपना होता है कि...'

जोहरान ममदानी ने कहा कि हर मुसलमान का सपना होता है कि उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा किसी भी अन्य न्यू यॉर्कर के साथ होता है. उन्होंने कहा,' लेकिन बहुत लंबे समय से हमें यही कहा जाता रहा है कि हम इससे कम मांगें और जो भी थोड़ा-बहुत मिले उसी में संतुष्ट रहें. अब और नहीं.' ममदानी कहा कि उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत में जानबूझकर अपनी मुस्लिम पहचान उजागर करने से परहेज किया था. उन्होंने कहा,' मैंने सोचा था कि अगर मैं अच्छा व्यवहार करूं या नस्लवादी, बेबुनियाद हमलों के सामने अपनी जुबान पर काबू रखूं और साथ ही अपने मूल संदेश पर वापस लौटूं तो मैं सिर्फ अपने धर्म से बढ़कर कुछ कर पाऊंगा. मैं गलत था. किसी भी तरह का पुनर्निर्देशन कभी काफी नहीं होता.'

FAQ

क्या है जोहरान ममदानी की टिप्पणी?

ममदानी ने कहा कि उनकी चाची ने 9/11 के हमलों के बाद मेट्रो लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वह हिजाब में सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं.

क्या है जेडी वेंस की प्रतिक्रिया?

वेंस ने कहा कि ममदानी के मुताबिक 9/11 की असली पीड़ित उनकी चाची थीं, जिन्हें कथित रूप से बुरी नजरों से देखा गया था.