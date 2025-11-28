Advertisement
Hindi Newsदुनिया

Watch: इंटरव्यू में जोहरान ममदानी ने दिया शाहरुख खान वाला पोज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार वीडियो

Mamdani Strikes Pose Like Shah Rukh Khan: न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनीति और पॉप कल्चर पर बातचीत की. सबसे वायरल पल तब आया जब वे बॉलीवुड गानों का अंदाजा लगाते हुए शाहरुख खान का मशहूर पोज देते दिखे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:37 AM IST
Mamdani Strikes Pose Like Shah Rukh Khan: न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार मेहदी हसन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नजर आए जिसमें उन्होंने राजनीति, व्यक्तिगत अनुभव और पॉप कल्चर से जुड़े कई मुद्दों पर खुल कर बात की. इंटरव्यू का सबसे वायरल हिस्सा वह रहा जब ममदानी बॉलीवुड गानों का अंदाजा लगाते हुए शाहरुख खान का मशहूर पोज देते दिखाई दिए. इस बीच आपको बता दें कि यह बातचीत ममदानी के अभियान मुख्यालय में रिकॉर्ड की गई थी जिसे वह जल्द ही खाली करने वाले हैं. 

बॉलीवुड गेसिंग गेम में ममदानी ने दिया शाहरुख का पोज

जानकारी के अनुसार, इस इंटरव्यू में मेहदी हसन ने ममदानी के साथ एक मजेदार बॉलीवुड गेसिंग गेम खेला जिसमें ‘छैयां छैयां’ जैसे प्रसिद्ध गानों से जुड़े सवाल शामिल थे. बता दें, ममदानी वही नेता हैं जिनकी जीत का भाषण ‘धूम मचाले’ की धुन पर समाप्त हुआ था इसलिए यह सेगमेंट सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और लोगों ने उनके पोज की सराहना की.

बता दें, इंटरव्यू का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा हैं, जहां लोग एक मेयर को राजनीति और पॉप कल्चर दोनों में सहजता से रमते हुए देख कर उत्साहित हैं. बता दें कि इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म 'दीवार' के डॉयलॉग को आज मेरे पास, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, के जवाब में जनता से कहा था कि मेरे पास 'आप' हैं. इस दौरान ममदानी ने शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज भी दिया था. 

इंटरव्यू में ममदानी ने अपने बड़े ‘अफोर्डेबिलिटी एजेंडा’ की रूपरेखा भी साझा की जो फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट की नीतियों से प्रेरित है. उन्होंने अपने परिवार द्वारा दी जाने वाली अनचाही सलाह को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में बातें कीं और यह भी स्पष्ट किया कि वह NYPD कमिश्नर जेसिका टिश को उनके पद पर बनाए रखने की योजना रखते हैं. उन्होंने बढ़ते इस्लामोफोबिया पर गहरी चिंता जताई और कहा कि वह अपनी निजी सुरक्षा, खासकर फोन नंबर की गोपनीयता को लेकर सतर्क हैं.

राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करते हुए ममदानी ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के दृष्टिकोण में अंतर पर दिलचस्प टिप्‍पणी की. उनका कहना था कि रिपब्लिकन की राजनीतिक कल्पनाशीलता लगातार बढ़ती रहती है यह ग्रीनलैंड खरीदने तक भी जा सकती है. इसके विपरीत, उन्होंने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे अक्सर संभावनाओं की सीमित सोच में फंसे रहते हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

