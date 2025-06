न्यूयॉर्क में आए तो गिरफ्तार कर लूंगा... नेतन्याहू को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं जोहरान ममदानी

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं. उनको लेकर ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि भारत में जमकर तीखे बयान दिए जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन्हें 100 प्रतिशत पागल करार दिया है. इन्हीं विवादों के बीच ममदानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं.

यह एक इंटरव्यू का क्लिप है, जिसमें जोहरान ममदानी से पूछा गया था कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का न्यूयॉर्क में स्वागत करेंगे? इसके जवाब में ममदानी ने कहा,'नहीं, अगर मैं मेयर बना तो न्यूयॉर्क सिटी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगी. हमारे शहर के मूल्य अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हैं, अब जरूरत है कि हमारे एक्शन भी वैसा ही हो.' ममदानी ने आगे कहा,'अब वक्त है कि हम कदम उठाएं और दिखाएं कि हमारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, जो आज फेडरल सरकार में नहीं दिख रही.'

BREAKING: NY State Assemblyman Zohran Mamdani who is now running to be NYC mayor says that he would arrest Netanyahu if he enters NYC.

This lunatic thinks he can arrest a foreign head of state, when the U.S. isn’t even a party to the ICC. pic.twitter.com/muomlmiDxR

