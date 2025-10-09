Advertisement
'मुसलमान मस्जिद में तो ये नहीं करते...', जोहरान मामदानी जूता पहनकर गए मंदिर, भड़के लोग, बोले- ये कौन से बुद्धिहीन, ‌हिंदू 'आस्थावान' हैं...

Zohran Mamdani wearing shoes inside Hindu temple: न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार जोहरान मामदानी ने हिंदू मंदिर में जूते पहनकर दौरा किया, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. नेटिजंस ने इसे हिंदू संस्कृति का अपमान बताया है. मामदानी ने वैसे तो अपनी हिंदू विरासत पर गर्व जताया है, लेकिन यूजर्स ने तीखी आलोचना की है. और खूब सारे सवाल उठाए हैं.  4 नवंबर के चुनाव में ये विवाद उनके कैंपेन को प्रभावित कर सकता है. जानें पूरी खबर.

 

'मुसलमान मस्जिद में तो ये नहीं करते...', जोहरान मामदानी जूता पहनकर गए मंदिर, भड़के लोग, बोले- ये कौन से बुद्धिहीन, ‌हिंदू 'आस्थावान' हैं...

Zohran Mamdani wear shoes Hindu temple: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान मामदानी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनपर हिंदू संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगा है. जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है. और बहुत सारे लोग अब उनपर सवाल उठा रहे हैं. जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये विवाद. मीडिया रिपोर्ट के मुता‌बिक, जोहरान मामदानी ने हिंदू मंदिरों का दौरा किया, लेकिन एक गलती ने उन्हें विवादों में ला दिया हैं. मंदिर के अंदर जूते पहनकर घूमने की उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. नेटिजंस ने इसे हिंदू संस्कृति का अपमान बताते हुए तीखी आलोचना शुरू कर दी है.

अब जानें पूरा मामला?
न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं. जोहरान ममदानी ने चुनाव (4 नवंबर) से पहले हिंदू मंदिरों का दौरा किया.  उन्होंने 4 नवंबर को होने वाले मेयर चुनाव से पहले हिंदू कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश की. मंदिर के बाहर प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपनी हिंदू विरासत पर गर्व करता हूं." उनकी मां हिंदू हैं, जबकि पिता युगांडा के मुस्लिम एकेडमिक महमूद मामदानी हैं. न्यूयॉर्क बेस्ड न्यूज पोर्टल नेपयॉर्क के हवाले से मामदानी ने कहा, "मैं न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनने पर गर्व करूंगा, जो अपनी हिंदू विरासत को भी साथ रखता है."

सब मंदिर में नंगे पैर, ममदानी पहने थे जूता
मामदानी ने जून में डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती थी. मंदिर दौरे में उन्होंने वादा किया कि वे फेडरल इमिग्रेशन नीतियों का विरोध करेंगे और शहर में बहुभाषी संचार को बेहतर बनाएंगे. लेकिन उनकी ये कोशिश तब विवाद में फंस गई, जब लोगों ने नोटिस किया कि वे मंदिर में जूते पहने हुए थे, जबकि बाकी लोग नंगे पैर थे. जिसके बाद खूब जमकर आलोचना शुरू हुई.  इस अनादर को उजागर करते हुए, लोगों ने मेयर पद के उम्मीदवार की आलोचनाओं और सवालों की बाढ़ ला दी.

सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा
सोशल मीडिया खासकर एक्स पर, यूजर्स ने मामदानी की जमकर आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, "हिंदू फॉर जोहरान? ये वही है जैसे हिरन तेंदुए के लिए. इंडियन-अमेरिकन सिर्फ सेल्फी मांगते हैं, लेकिन मंदिर में जूते उतारने की भी सलाह नहीं दी?" एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, "मुसलमान अपनी मस्जिद में जूते नहीं पहनते, और ये मंदिर में जूते पहनकर घूम रहा है." तीसरे ने गुस्से में पूछा, "ये कौन से बुद्धिहीन, हिंदू 'आस्थावान' हैं, जिन्होंने इसे जूते पहनने की इजाजत दी?"

कई यूजर्स ने बताया हिंदू धर्म का अपमान
कई यूजर्स ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया. एक ने लिखा, "अगर इतना ही हिंदू विरासत पर गर्व है, तो जूते क्यों नहीं उतारे? ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स है." कुछ ने मीम्स बनाए, जिसमें लिखा था, "मंदिर में जूते: जोहरान स्टाइल." हालांकि, कुछ सपोर्टर्स ने कहा कि ये अनजाने में हुई गलती हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स नकारात्मक थे.

विवाद का असर, कैंपेन पर सवाल
मामदानी का मंदिर दौरा उनके कैंपेन का हिस्सा था, जिसका मकसद साउथ एशियन और हिंदू कम्युनिटी से जुड़ना था. लेकिन ये विवाद उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. 

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

