न्यूयॉर्क के मेयर तो बन गए, US प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाएंगे ममदानी; जानिए क्या कहता है अमेरिका का संविधान

New York Mayor Election: जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत लिया है. 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतकर 1892 के बाद से सबसे युवा मेयर बनने का गौरव हासिल किया है. वे शहर के पहले मुस्लिम मेयर और अफ्रीका में जन्मे पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने यह पद संभाला है. हालांकि ममदानी की यह उपलब्धि ऐतिहासिक है, लेकिन अमेरिकी संविधान के तहत वे कभी भी देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते. आइए समझते है ऐसा क्यों है?

क्या कहता है अमेरिका का संविधान

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II, खंड 1, उपखंड 5 के अनुसार, इस संविधान को अपनाने के समय प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा; न ही कोई व्यक्ति उस पद के लिए पात्र होगा, जिसने पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और चौदह वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी रहा है. सरल शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का अमेरिका में जन्म होना आवश्यक है या फिर वह विदेश में अमेरिकी नागरिक माता-पिता के यहां जन्मा हो या फिर उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो.

जानिए राष्ट्रपति पद के लिए ममदानी क्यों अयोग्य हैं

जोहरान ममदानी का जन्म कंपाला, युगांडा में हुआ था. वे 2018 में अमेरिकी नागरिक बने, इसलिए वे संविधान की प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक की शर्त को पूरा नहीं करते. उनके पिता, महमूद ममदानी, युगांडा के भारतीय मूल के प्रसिद्ध विद्वान और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. उनकी मां मीरा नायर एक जानी-मानी भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं, जिन्हें मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. इस प्रकार, जब तक अमेरिकी संविधान में संशोधन नहीं किया जाता ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते.

न्यूयॉर्क चुनाव में ममदानी की जीत

सीमित संसाधनों, कम नाम पहचान और स्थापित पार्टी समर्थन की कमी के बावजूद, जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराकर मेयर पद का चुनाव जीता है. अपने भाषण में ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क आप्रवासियों का शहर बना रहेगा. एक ऐसा शहर जो आप्रवासियों द्वारा बनाया गया है आप्रवासियों द्वारा संचालित है और अब एक आप्रवासी के नेतृत्व में है. उन्होंने आगे कहा कि मैं युवा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं एक लोकतांत्रिक समाजवादी हूं और मैं इनमें से किसी भी बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा. मेरा उद्देश्य हर दिन इस शहर को आप सभी के लिए बेहतर बनाना है.