Advertisement
trendingNow12991185
Hindi Newsदुनिया

न्यूयॉर्क के मेयर तो बन गए, US प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाएंगे ममदानी; जानिए क्या कहता है अमेरिका का संविधान

Zohran Mamdani: जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं. आइए जानते है कि ऐसा क्यों है?

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

New York Mayor Election: जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत लिया है. 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीतकर 1892 के बाद से सबसे युवा मेयर बनने का गौरव हासिल किया है. वे शहर के पहले मुस्लिम मेयर और अफ्रीका में जन्मे पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने यह पद संभाला है. हालांकि ममदानी की यह उपलब्धि ऐतिहासिक है, लेकिन अमेरिकी संविधान के तहत वे कभी भी देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते. आइए समझते है ऐसा क्यों है?

क्या कहता है अमेरिका का संविधान

अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II, खंड 1, उपखंड 5 के अनुसार, इस संविधान को अपनाने के समय प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा; न ही कोई व्यक्ति उस पद के लिए पात्र होगा, जिसने पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और चौदह वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी रहा है. सरल शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का अमेरिका में जन्म होना आवश्यक है या फिर वह विदेश में अमेरिकी नागरिक माता-पिता के यहां जन्मा हो या फिर उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

जानिए राष्ट्रपति पद के लिए ममदानी क्यों अयोग्य हैं

जोहरान ममदानी का जन्म कंपाला, युगांडा में हुआ था. वे 2018 में अमेरिकी नागरिक बने, इसलिए वे संविधान की प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक की शर्त को पूरा नहीं करते. उनके पिता, महमूद ममदानी, युगांडा के भारतीय मूल के प्रसिद्ध विद्वान और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. उनकी मां मीरा नायर एक जानी-मानी भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं, जिन्हें मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. इस प्रकार, जब तक अमेरिकी संविधान में संशोधन नहीं किया जाता ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते.

न्यूयॉर्क चुनाव में ममदानी की जीत

सीमित संसाधनों, कम नाम पहचान और स्थापित पार्टी समर्थन की कमी के बावजूद, जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराकर मेयर पद का चुनाव जीता है. अपने भाषण में ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क आप्रवासियों का शहर बना रहेगा. एक ऐसा शहर जो आप्रवासियों द्वारा बनाया गया है आप्रवासियों द्वारा संचालित है और अब एक आप्रवासी के नेतृत्व में है. उन्होंने आगे कहा कि मैं युवा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं एक लोकतांत्रिक समाजवादी हूं और मैं इनमें से किसी भी बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा. मेरा उद्देश्य हर दिन इस शहर को आप सभी के लिए बेहतर बनाना है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Zohran Mamdani

Trending news

आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना