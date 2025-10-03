Advertisement
सिंगापुर पुलिस ने भारत को सौंपी Zubeen Garg की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मामले में CID ने जोड़ी 'मर्डर' की धारा

Zubeen Garg Autopsy Report: असम के दिवंगत गायक ज़ुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सिंगापुर पुलिस बल(SPF)ने भारत के उच्चायोग को सौंप दिया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:41 PM IST
सिंगापुर पुलिस ने भारत को सौंपी Zubeen Garg की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मामले में CID ने जोड़ी 'मर्डर' की धारा

Zubeen Garg Death: सिंगापुर पुलिस ने दिवंगत असमिया गायक जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है. पुलिस ने एक बयान में कहा कि, भारत के अधिकारियों के कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी और उनकी मौत पर शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय अधिकारियों को दे सौंप गए हैं. हालांकि, इस मामले में पुलिस की जांच अब भी जारी है. लोगों को यह सलाह दी गई है कि वे इस घटना से जुड़े कोई भी वीडियो या फोटो शेयर ना करें. बता दें कि इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं.

पुलिस ने किसको किया गिरफ्तार?
मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने अब तर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. असम पुलिस की CID ने गुरूवार को जुबीन गर्ग के साथ काम करने वाले संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सह-गायिका अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार कर लिया है. CID ने विशेष जांच दल(SIT)के प्रमुख और विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि, SIT/CID कू कऊ दिनों तक पूछताछ के बाद गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया.

और कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?
इससे पहले बुधवार को असम पुलिस की CID/SIT ने श्यामकानु महंल और जुबीन गर्ग के मैनेदर सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया था.  कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(CJM)ने श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इसके अलावा CID ने दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा भी जोड़ दी है.

कब हुई थी जुबीन गर्ग की मौत?
आपको बता दें कि 52 वर्ष के असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने से हुए एक हादसे के बाद हो गई थी. इसके बाद से ही कई लोग शक के घेरे में आ गए थे. उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया था और फिर रविवार सुबह एक कमर्शियल फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचाया गया था.

