नेहा कक्कड़ के अतरंगी अवतार पर फैंस ने ली चुटकी, लुक देख चकराया सिर

नई दिल्ली: अपने गानों पर ठुमकने के लिए मजबूर करने वाली बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वह कभी अपने सॉन्ग तो कभी अपनी क्यूटनेस से फैंस का दिल जीत ही लेती हैं. हालांकि इस बार उनका एक ऐसा अवतार सामने आया है जिसे देखने के बाद फैंस हैरान हैं.

फैंस के बीच छाई रहती हैं नेहा

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर फैंस को मदहोश कर ही देती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपने हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग 'कांटा लगा' को लेकर सुर्खियों में हैं. अब नेहा एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं.

अतरंगी अवतार में नजर आईं नेहा

दरअसल, नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है. फोटोज देखने के बाद फैंस को जोरदार झटका लगा है. लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी नेहा ने इस बार तस्वीरें साझा कर अपने चाहने वालों को निराश कर दिया है.

फैंस ने उड़ाया सिंगर का मजाक

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) की इन तस्वीरों में अतरंगी अवतार देखने को मिल रहा है. इस दौरान उन्होंने पिंक क्रॉप टॉप और ग्रीन शॉर्ट पहना हुआ है. साथ ही उन्होंने बालों को गोल्डन लुक दिया है. इन कपड़ों में नेहा काफी अतरंगी नजर आ रही हैं. फैंस भी कमेंट्स कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और चुकटी ले रहे हैं.

फैंस ने की रणवीर सिंह से तुलना

उनके एक फैन ने कमेंट कर लिखा, 'नेहा ये क्या कर लिया', तो अन्य ने लिखा, 'Didi this dress don't suits u. Looks like a chapri'. इतना ही नहीं, वहीं कुछ फैंस सिंगर की तुलना रणवीर सिंह से कर रहे हैं. उनके चाहने वाले इसी तरह कमेंट्स कर चुटकी ले रहे हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनका सॉन्ग 'कांटा लगा' रिलीज हुआ है, जिसे फैंस से मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है.

