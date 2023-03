Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग 17 मार्च 2023, जानें शक्रवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और तिथि

नई दिल्ली: Aaj Ka Panchang आज 17 मार्च 2023, शुक्रवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का होता है. इस दन विधि-विधान से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है. आइए जानते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी, दिन का कौन सा समय आपके लिए अशुभ रहने वाला है. इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की दशा क्या रहने वाली है.

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang)

दिनांक- 17 मार्च 2023

वार- शुक्रवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- दशमी

नक्षत्र- उत्तरा आषाढ़

करण- व्ष्टि

पक्ष- कृष्ण पक्ष

योग- वरियान

रितु- वसंत

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय ( Sunrise Sunset time today)

सूर्योदय- 06:39 AM

सूर्यास्त- 06:30 PM

चंद्र उदय व चंद्र अस्त का समय (Moonrise Moonset time today)

चंद्र उदय- 04:12 AM (18 मार्च)

चंद्र अस्त- 01:38 PM

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 AM - 05:41 AM

अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM - 12:54 PM

विजय मुहूर्त- 02:30 PM - 03:18 PM

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

राहु काल- 11:00 AM - 12:30 PM

गुलिका काल- 07:59 AM - 09:29 AM

यमगण्ड काल- 03:30 PM - 05:00 PM

