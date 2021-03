Haridwar Mahakumbh 2021 में जाने के लिए ऐसे कराएं Travel Regestration

नई दिल्लीः उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ 2021 में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है. Corona संक्रमण को देखते हुए यह रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा सके साथ ही किसी अपरिहार्य स्थिति में जरूरी कदम भी उठाए जा सकें.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर संतों और साधु समाज ने सवाल उठाए थे, लेकिन उत्तराखंड शासन ने इसे जरूरी बताया है. अगर आप भी हरिद्वार महाकुंभ की भक्तिमय छटा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जान लीजिए कैसे कराना है रजिस्ट्रेशन और क्या है इसकी प्रक्रिया.

हरिद्वार महाकुंभ की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सिलसिलेवार डालते हैं नजर

महाकुंभ यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन या डेस्कटॉप से www.haridwarkumbhmela2021.com पर जाएं .

इसके अलावा आप इस https://www.haridwarkumbhmela2021.com/ लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं.

इस वेब सर्च के बाद आपके सामने कुंभ 2021 की Website खुल कर आएगी.

यहां Home Page पर आपके सामने राज्य व केंद्र सरकार दोनों से जारी Covid-19 SOP का Box दिखेगा. SOP पढ़ना अनिवार्य है. इस पर क्लिक करते ही अलग Tab में दोनों SOP Open हो जाएंगीं.

अब जब आप SOP पढ़ लेंगे तो इसे Cross पर क्लिक करके बंद कर दें. यहां आपके सामने Full Home Page दिखेगा. इस पर Home, About Us, Kumbh 2021, About Haridwar, Travel, Gallery, Visitor Services, Whats New, Contact के विकल्प दिखेंगें.

इसी के नीचे दाएं किनारे पर ट्रेवल रजिस्ट्रेशन (Travel Regestration) बटन दिखेगा.

इस बटन पर क्लिक करें और अब आपके सामने एक Information Page खुलेगा.

इस पेज पर सबसे पहले Instructions लिखे दिखेंगे जो कि इस प्रकार हैं-

कुंभ 2021 के लिए Covid-19 को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य है.

कुंभ मेला हरिद्वार - 2021 के लिए SOP (केंद्र सरकार द्वारा जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.

कुंभ मेला हरिद्वार - 2021 के लिए SOP (उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जारी) देखने के लिए यहां क्लिक करें.

कुंभ 2021 के लिए उत्पीड़न के लिए मेडिकल चेक अप डॉक्यूमेंट, Covid-19 RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से ज्यादा नहीं) Upload करना अनिवार्य है.

Aarogya सेतु ऐप डाउनलोड करें.

DO's और DON'Ts कुंभ मेला हरिद्वार - 2021 जानने के लिए यहां क्लिक करें.

कुंभ मेला 2021 के लिए चिकित्सा जांच के लिए प्रारूप देखने / डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

RT-PCR रिपोर्ट के प्रारूप को देखने / डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

इसके बाद आपको Personal Details यहां भरनी हैं, जो इस प्रकार हैं-

सबसे पहले अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग, EMAIL, फोन नंबर दर्ज करें.

Specimen Referral Form यानी SRF नंबर दर्ज करें

एड्रेस प्रूफ के लिए अपना डॉक्यूमेंट दें

मेडिकल चेकअप के डॉक्यूमेंट दें

Covid-19 टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करें

साथी यात्रियों की संख्या दर्ज करें.

क्या है SRF नंबर

अगर आप RT-PCR Covid-19 टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट के लिए एक यूनिक कोड दिया जाता है. इसे ICMR Specimen Referral Form for COVID-19 (SARS-CoV2) कहते हैं. इसी के द्वारा जारी कोड नंबर SRF नंबर कहते हैं, जिसे ट्रैवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज करना जरूरी है.

अब आपको Travel Details दर्ज करनी हैं

इसमें आप कुंभ में आने के लिए Mode Of Travel यानी कि किस वाहन से आएंगें वह दर्ज करेंगें. आपके आने की तारीख और समय भी बताना होगा.

इसके बाद आप कुंभ से अपने घर जाने के लिए किस वाहन या साधन का प्रयोग करेंगे, उसकी तारीख और समय भी दर्ज करनी होगी.

इसके बाद अगले Box में यह भी बताएंगे कि महाकुंभ में आपको कहां (होटल, धर्मशाला, होम स्टे आदि) रुकना है.

यह डिटेल भरने के बाद अब बारी है यह बताने कि आप कहां से आते हैं.

सबसे पहले आप भारतीय हैं या विदेश से यह बताना होगा.

अगर आप भारतीय हैं तो अपना स्टेट और फिर सिटी दर्ज करनी होगी.

सबसे आखिर में आप अपना एड्रेस देंगे जहां से आप कुंभ में आ रहे हैं.

सबसे आखिर में आपको Declaration देना है. इनमें ये शामिल है

मैं घोषणा करता हूं कि दर्ज किया गया मोबाइल नंबर मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों का है. यह एक वैध और सक्रिय मोबाइल नं है.

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक है और मेरे ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ है.

यदि आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है तो महामारी अधिनियम 1897 और अन्य संबंधित कृत्यों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मैं घोषणा करता हूं कि यात्रा करने वाले यात्रियों में से कोई भी नियंत्रण क्षेत्र से नहीं है.

मैंने Aarogya Setu App डाउनलोड और इंस्टॉल किया है Aarogya Setu App डाउनलोड करें हां/नहीं

इन सभी के सही विवरण देने के बाद आप SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे. इस तरह आपका Travel Regestration फॉर्म भर जाएगा. राज्य सरकार इसी फॉर्म के आधार पर आपको Kumbh में आने की अनुमति प्रदान करेगी.