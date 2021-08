How to use broom at Home: झाडू़ पर पैर लगते ही क्यों डांट देती हैं मम्मी?

How to use broom at Home: झाडू़ पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए. ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती हैं. यह अपशकुन है.