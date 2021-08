Lord Shiva worship in savan to calm nine planets: महादेव दूर करेंगे ग्रह बाधा, जानिए पूजा विधि

Lord Shiva worship in savan to calm nine planets: चंद्रमा से परेशान हैं, तो प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें. साथ ही सोमवार का व्रत भी करें.