देशभर में शिवरात्रि और महाकुंभ में शाही स्नान, देखिए मंदिर-मंदिर का नजारा

नई दिल्लीः भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन महाशिवरात्रि देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी के साथ हरिद्वार में गंगातट पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, हर-हर गंगे और हर-हर महादेव के उद्घोष से सारा आकाश गूंज रहा है.

#WATCH: Scores of devotees arrive at Har Ki Pauri ghat in Uttarakhand's Haridwar ahead of the first 'shahi snan' on the occasion of #MahaShivaratri today pic.twitter.com/9Yf0oyZyUb — ANI (@ANI) March 10, 2021

देवनगरी में जहां भक्ति की बयार और श्रद्धा की गंगा बह रही है, वहीं देश भर के शिवालयों में महादेव पर घी, दूध, दही, चंदन, शहद, भांग-धतूरा और बेले चढाया जा रहा है. मंदिरों में लोग उमड़े हुए हैं.

महाकुंभ में हर-हर महादेव

महाशिवरात्रि उत्सव के साथ ही गुरुवार को हरिद्वार में कुंभ का भी श्रीगणेश हो गया है. गुरुवार को कुंभ का पहला शाही स्नान है, यहां श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं. आज से ही विभिन्न अखाड़े भी कुंभ का शाही स्नान करेंगे. जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा अभी आधे घंटे में (करीब 11 बजे) हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुचेंगे.

इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे. इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे.

काशी में लंबी लाइन में शिव के भक्त

भोले बाबा की नगरी काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुबह से भक्तों का जमघट लगा हुआ है. लोग लाइन में खड़े होकर भोले शंकर की पूजा करने के लिए जा रहे हैं. विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से काफी बाहर तक लाइन लगी हुई है. वहीं आने-जाने वालों को रास्ता देने के लिए बैरिकेटिंग की गई है.

वहीं गोरखपुर को गोरखनाथ मंदिर और झारखंडी महादेव मंदिर में भी लोग भारी संख्या में उमड़े हैं.

लिंगराज मंदिर और महाकाल मंदिर में हुआ भव्य अभिषेक

ओडिशा के भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि पर लिंगराज मंदिर की सजावट देखते बन रही है. यहां सुबह चार बजे से भक्तों की तांता लगा हुआ है.

#WATCH | Madhya Pradesh: Priests at Ujjain's Mahakal Temple offer prayers and perform 'abhishek' of Lord Shiva on the occasion of #MahaShivaratri pic.twitter.com/RK1KWAzfuR — ANI (@ANI) March 11, 2021

शिवरात्रि पर निशीथ काल में पूजन सबसे शुभ माना जाता है. उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया. इस मौके पर महादेव का पंचोपचार पूजन किया गया.

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं. इसके अलावा महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर भी उन्होंने बधाई दी.

महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरुप मनाया जाने वाला यह उत्सव सम्पूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। — President of India (@rashtrapatibhvn) March 11, 2021

राष्ट्रपति ने ट्वीट किया महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं. देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरूप मनाया जाने वाला यह उत्सव सम्पूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो.

देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर-हर महादेव! Greetings on the special occasion of Mahashivratri. Har Har Mahadev! — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2021

पीएम मोदी ने भी हर हर महादेव का ट्वीट किया.

